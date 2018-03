Ezer új vállalati ügyfélre vadászik az amerikai nagybank

Lloyd Blankfein bankvezér a befektetőknek küldött éves levelében azt írta, hogy a befektetési banki üzletág mintegy ezer további vállalati ügyfelet vonzana be a bankhoz a mostani 8 ezren túl, a célpontok között magánkézben és tőzsdén lévő cégek is vannak.A befektetési banki üzletágra helyezett nagyobb fókusz nem újdonság a banknál, a Goldman vezető tisztségviselői már többször is hangoztatták, hogy nagyobb szerepet szánnak a részlegnek, már csak amiatt is, mert az utóbbi időben a kereskedésből, ezen belül is a kötvénykereskedésből származó bevételek igencsak megcsappantak.Tavaly a Goldman befektetési banki bevételei 7,4 milliárd dollárt tettek ki, ami a teljes bevétel 23%-át adta, szemben a 2016-os 20%-os aránnyal. Ez az arány a teljes bevételen belül még 2009-ben is csak 11%-ot ért el, amikor a válságot követő években a kereskedési és befektetési banki felfutás a legszembetűnőbb volt.