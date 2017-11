Fájdalmas évzárást jósolnak a befektetési bankoknak

A JP Morgan elemzésében úgy véli, hogy a tradicionális befektetési banki illetve kereskedési üzletágak bevételei összességében 9 százalékkal esnek a negyedik negyedévben éves alapon. Az idei év így is gyengén sikerült a befektetési bankoknak, és ezen úgy tűnik, a negyedik negyedév sem fog javítani.Az alacsonyabb ügyfélaktivitás mellett az általános makrogazdasági volatilitás alacsony szintje miatt csökken majd a kötvénykereskedési, devizapiaci és nyersanyagpiaci üzletágak bevétele 13 százalékkal, mag a részvénykereskedési bevételek 10 százalékkal csökkenek.Ezzel szemben a tradicionális befektetési banki üzletágak bevétele 7 százalékkal nőhet (így jön ki a már említett 9 százalékos összevont csökkenés). Financial New s)