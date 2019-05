Felébredtek a bankok: öntik a pénzt a digitalizációba

Többszörösét fektetik már a hagyományos bankok technológiai fejlesztésekbe a fintecheket célzó kockázati tőkebefektetésekhez képest: néhány hete például a Santander jelentette be, hogy 20 milliárd eurót szán digitális transzformációra és információs technológia fejlesztésekre a következő négy évben. Ha éves szintre lebontjuk ezt az összeget, másfélszerese lesz a tavaly európai fintecheket célzó kockázati tőkebefektetési volumen egészének, ami alig 3,2 milliárd dollár.Ehhez képest a JP Morgan idén 11,4 milliárd dollárt, a Bank of America 10 milliárd dollárt, a Wells Fargo 9 milliárd dollárt, a Citi 8 milliárd dollárt, a Banco Santander pedig 5,6 milliárd dollárt szán technológiai fejlesztésre.Fontos tényező, hogy hiába van a Revolutnak, a Starling Banknak vagy a Monzónak több millió ügyfele, mert vonzók az alacsony, egyszerű megoldásaik, még mindig kevés olyan ember van, aki jelentősebb összegeket tárol a fintecheknél vezetett számláján vagy oda kéri a fizetését.A fintechek - elmondásuk szerint legalábbis - egyelőre nem aggódnak. A Monzo marketing igazgatója úgy véli, a hagyományos bankok csak felzárkózni próbálnak. Emellett ráadásul a hagyományos bankok ideje múlt IT-rendszerei is hátráltatják őket a fejlődésben: a fintechek a nulláról tudnak építkezni, olcsóbb technológiákat tudnak használni és a díjaikat is lejjebb tudják vinni.