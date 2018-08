Felejtsd el Törökországot, sokkal nagyobb para készül máshol az EU-ban

"A következő hónapokban Olaszországban felmerülő problémák diktálják majd az európai bankolással kapcsolatos narratívát a következő három-öt évben," nyilatkozta a szakember.Az olasz gazdaság az eurozóna harmadik legnagyobbja, a koalíciós kormány jelenleg a következő évi költségvetés összeállításán dolgozik, melyet az európai hatóságok is ellenőriznek majd.A befektetők különösen amiatt aggódnak, hogy kilátásban van egy nyugdíjemelés és az állami juttatások emelése is, miközben Olaszország államadóssága már így is hatalmas - az eurozóna második legnagyobbja, az olasz GDP 130%-a.Ha a piac negatívan reagál az olasz költségvetésre - melyet október környékén mutatnak be - az olaszok drágábban juthatnak majd forrásokhoz, melynek hatása lehet a környező EU-s országokra is. Problémák merülhetnek fel olyan országok esetén is, melyek olasz állampapírokat tartanak.Kinmonth szerint ráadásul nem a költségvetés az egyetlen probléma, ami gondot okozhat az európai bankoknak. A következő hetekben megszólalnak a hitelminősítők is az olaszok kilátásaival kapcsolatosan és vélhetően nem sok pozitívumra lehet számítani az ország magas nem teljesítő hitelállománya és a római politika bizonytalanságai miatt."A török probléma is a radaron van, de a bankolás szintjén kevésbé fontos és minden szem Olaszországra fog szegeződni," mondta Kinmonth.