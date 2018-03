Félmilliárd dollárt csaltak volna el egy bank segítségével, de lefülelték őket

A források szerint a bank az 500 millió dolláros számlát már hetekkel ezelőtt befagyasztotta és jelentette az esetet a brit hatóságok felé, miután szokatlan méretű tranzakciót akartak végrehajtani.Az angolai csalási ügy az ország 5 milliárd dolláros vagyonalapját és a központi bankot is érinthette. Úgy tudni, hogy az HSBC-nél lévő 500 millió dollárt az angolai jegybankból szívták ki és utalták át a számlára.Az 5 milliárd dolláros vagyonalap vezetőjét, José Filomeno dos Santost vádolják a csalással, aki a volt angolai elnök, José Eduardo dos Santos fia. Apja 38 évig vezette az országot, mielőtt tavaly szeptemberben átadta tisztségét Joao Lourenconak. A csalással vádolt dos Santost januárban mondatta le a vagyonalap éléről Lourenco, de az angolai hírügynökségek úgy tudják, hogy az angolai jegybank korábbi elnökét, Valter Filipe da Silvat is csalással vádolják.A brit nemzeti bűnügyi hivatal tájékoztatása szerint az 500 millió dollárt visszajuttatja majd az angolai hatóságoknak. Angola új vezetője, Joao Lourenco nem titkolt célja, hogy megtisztítsa az országot a dos Santos család eddigi nagy befolyásától. Ennek eredménye a mostani csalási ügy feltárása is. A volt elnök tavaly tette fiát és más gyermekeit állami pozíciókba, lányát például az állami olajcég, a Sonangol élére nevezte ki.