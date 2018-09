Festményekkel és robotokkal csábító kávézóvá válnak a bankfiókok

A bankok egy rakás pénzt beleölnek a bankfiókok fenntartásába, miközben egyre többen intézik a banki ügyeiket okostelefonokon és számítógépeken. Ennek ellenére nem tudják bezárni az összes fiókot, hiszen szükség van az ügyintézők segítségére számlanyitáskor vagy éppen komolyabb ügyekben való tanácsadáshoz, de vannak olyan demográfiai szegmensek is, akik mindent a fiókokban intéznek.Hogy mégse legyen nettó veszteséges a fiókok üzemeltetése, a bankok érdekességekkel próbálnak nagyobb forgalmat bevonzani létesítményeikbe. A JP Morgan például helyi művészek alkotásait állítja ki a Chase fiókjaiba, az HSBC pedig a Pepper nevű robottal üdvözli a látogatókat egy New York-i fiókjában. Pepperről amúgy itt írtunk:Problémás kérdés viszont továbbra is, hogy lehet ezeket az érdekességeket értékesítésbe fordítani, vagyis hogy lehet azokat, akik a Capital One fiókjaiba járnak kávézni, meggyőzni arról, hogy vegyenek fel lakáshitelt. Bár az HSBC azt állítja, hogy Peppernek köszönhetően 20%-kal több számlát nyitottak idén júliusban, mint egy évvel ezelőtt ilyenkor, nehéz egy ilyen kiegészítő hatásait mindössze egy hónap értékesítési adatai alapján felmérni. A Capital One viszont 33 új fiókjában nyit kávézót. Azt nem árulják el, egy kávé mekkora értékesítési volumennövekedést hoz egy fiókban, viszont annyit elmondtak, hogy "nem vinnének végbe ilyen expanziót, ha nem érné meg."Sokan mégis úgy vélik, érdemes inkább a technológia irányába kacsingatni. A McKinsey elemzői szerint akár 60-70%-kal is csökkentheti a bankok költségeit egy hatékony, modern back-end rendszer kialakítása.