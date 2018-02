Figyelmeztetett az EKB: kifuthatnak az időből a Londonból költöző bankok

A Brexit utáni EU-s működés feltétele a brit bankoknál az, hogy rendelkezzenek működési engedéllyel a régióban.A költözéshez pedig már be kellett volna adniuk a hatósághoz licenszkérelmüket, de legeslegkésőbb az idei második negyedév végéig mindenképp meg kell ezt tenniük - figyelmeztetett Sabine Lautenschläger, az EKB igazgatósági tagja, a felügyelőbizottság alelnöke.Lautenschläger felhívta a figyelmet, hogy nem tudják garantálni az átmeneti periódust, így bármilyen forgatókönyvre, akár egy "hard Brexitre" is fel kell készülniük a bankoknak. Ha lesz átmeneti periódus, akkor több idejük maradhat a bankoknak a költözésre, de ehhez is "magas minőségű és hiteles tervekre" lesz szükségük.Mindössze 8 bank folyamodott eddig formálisan is új eurózónás működési engedélyért, további 4 pedig "tervezi, hogy jelentősen bővíti tevékenységét" a régióban. Nem tolerálja azonban az EKB az angolban "üres kagylónak" hívott jelenséget, amelyben a működés tényleges áthelyezése nélkül, az ekvivalencia szabályokra hagyatkozva tartanánk fenn közvetlen kapcsolatot az eurózóna piacai felé.