Fizetésének jelentős részét Deutsche Bank-részvényekre költi a cégvezér

Christian Sewing júliusban egy nagyszabású reorganizációs tervet jelentett be a banknál és akkor arra is ígéretet tett, hogy a fizetésének jelentős részéből Deutsche Bank-részvényeket vásárol majd. A cél, hogy újra nyereséges legyen a német nagybank és azt bizonyítandó, hogy hisz ebben, a pénzét is részben a bank részvényeibe teszi.Minden hónapban 22-e környékén mintegy 21 250 euró értékben vásárol majd Deutsche Bank-részvényeket, egészen 2022 végéig. Ezzel végül mintegy 850 ezer eurót költ majd rá a következő három évben.A Deutsche Bank árfolyama augusztus 16-án történelmi mélypontra esett, 5,78 eurón állt a részvény. Ehhez képest mára valamelyest visszaerősödött, 6,6 euró felett jár az árfolyam, így idén 4,7 százalékos mínuszt mutat a papír. Nem csak a vezérigazgató vásárolja a részvényeket a menedzsmentből, múlt hónapban a vállalat elnöke 1 millió eurót költött a bank részvényeire.