Fokozódnak a problémák a Deutsche Bank legnagyobb tulajdonosánál

Az erősen túladósodott HNA a legnagyobb német bank legnagyobb tulajdonosaként 2017 elején szerzett 9,9%-os részesedés. Időközben 8,8-ra csökkentette ezt, egy múlt péntek bejelentés alapján pedig 7,9%-kal rendelkezik most az osztrák C-Quadrat vagyonkezelőn keresztül.Az újabb lépéssel a HNA ellentmondott korábbi kommunikációjával, februárban ugyanis még azt jelezte, hogy nem tervezik tovább csökkenteni a részesedésüket. Köze lehet azonban ahhoz, hogy a világ több országában, így például már Új-Zélandon is vizsgálat indul a társaság túladósodásból finanszírozott terjeszkedése miatt, így blokkoltak egy 462 millió dolláros tervezett akvizíciót is.