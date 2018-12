Folyik a betakarítás az OTP-nél

Felpörgött az akvizíciós gépezet

Az OTP folyamatosan figyeli az akvizíciós lehetőségeket, elsősorban azokban az országokban terjeszkedne, ahol már jelen van, de még nem érte el a gazdaságos üzemméretet.

Egyre fontosabbak a külföldi leánybankok

A 2008-as válság után, amikor már kezdett magához térni az európai és a magyar gazdaság, erősödött a konjunktúra, és a bankok is egyre jobb eredményeket szállítottak, sokan kérdezték, mikor folytatja az OTP azt az akvizíciós körutat, amit a 2000-es évek közepén elkezdett, és amivel az OTP regionális tényezővé vált. Akkor léptek be ugyanis az ukrán, az orosz, a horvát, a szerb és a montenegrói piacra, a válság pedig megmutatta, hogy több operációt is érdemes lenne tovább erősíteni, piaci részesedést növelni, mérethatékonyságot javítani. A további felvásárlásokkal kapcsolatos kérdések pedig már csak azért is felmerültek időről-időre, mert a válságot követően a bankok árazása alaposan átalakult, a válság előtti években látott szorzókhoz képest jóval alacsonyabb árazás mellett lehetett pénzintézeteket venni, a nagy európai bankok egy része üzleti megfontolásból, mások pedig például uniós vállalásuk miatt igyekeztek eladni régiós érdekeltségeiket, ezek lehettek az OTP elsődleges célpontjai.Felvásárlásra azonban évekig nem került sor, nem volt ugyanis könnyű jó minőségű és jó árú eladó bankot találni, maradtak a tapogatózó tárgyalások, a felvásárlási célpontok átvilágítása, a kommunikációban pedig mindig ugyanaz az üzenet. Évekig hallgattuk ugyanazt a mondatot:Az OTP felsővezetésének bármely tagja álmából felkeltve is betűről betűre el tudta mondani ezt a szöveget, ami sokáig csak ígéretnek tűnt, egy jó sztorinak, ami miatt érdemes OTP-részvényeket venni.Egészen 2014-ig, amikor az OTP akvizíciós gépezete elkezdett felpörögni, abban az évben vettek két kisebb bankot, a horvát Banco Popolarét és a román Banca Millenniumot. A piszlicsáré talán erős kifejezés lenne a két bankra, a jelzésértékű talán megfelelőbb a 2014-es akvizíciókra, amiknek az üzenete az volt, hogy az OTP vezetése hajlandó és képes is bankot venni. A következő kör 2016-ban következett, abban az évben vette meg az OTP az Axa Bank magyarországi operációját, és egy nagy hal, a horvát Splitska is horogra akadt, tavaly a szerb Vojvodjanskát vette meg az OTP, idén pedig a Societe Generale bolgár, albán és szerb operációját sikerült megszerezni. Az elmúlt évek akvizícióinak köszönhetően az OTP egyészt sikeresen megerősítette a horvát, a román, a szerb és a bolgár operációját, másrészt az albán bankvásárlással új bankpiacra is belépett.A 2014-ben kezdődött újabb akvizíciós hullám óta nyilvánvalóan organikus növekedés is történt, de a megvásárolt bankok sokat hozzátettek az OTP csoport számaihoz. Az OTP mérlegfőösszege most 38 százalékkal, az árfolyamszűrt teljesítő hitelállomány 32 százalékkal, a betétállomány pedig 61 százalékkal magasabb most, mint az akvizíciók előtt. Ráadásul az egyes leánybankok súlya is alaposan megváltozott: miközben a bolgár bank első helye megkérdőjelezhetetlen a külföldi leánybankok között, sőt, súlya tovább nőtt a bankcsoporton belül, az azt követő helyeken átrajzolódott a térkép, az orosz-ukrán-horvát-román sorrendből horvát-román-orosz-szerb lett.

Az állományi növekedésen túl fontos az is, hogy a leánybankok egyre többet hozzátesznek a bankcsoport bevételeihez, profitjához, az elmúlt negyedévekben jellemzően 20-40 milliárd profitot szállítottak a külföldi OTP-k, a csoport profitjának harmadát-felét adják.

Olyan profitszámok, mint amiket 2016 eleje óta látunk, a múltban nem voltak jellemzőek, a válság előtt és aztán a 2010-2013-as időszakban is 10-20 milliárd forintot szállítottak negyedévente a leánybankok, ami 2016 óta történik az egy új fejezet a bankcsoportnál.

a mindig megbízható bolgár bank is sokkal masszívabb most, mint a válság előtt, negyedévente 10-14 milliárd forint adózott eredményt ér el (a válság előtt 7-8 volt), ráadásul az Expressbank idei megvásárlásával 2019-től még fontosabbá válik az OTP-csoporton belül,

az orosz és az ukrán bank is nyereséges, együtt negyedévente 10-13 milliárd forintot szállítanak

külön érdemes kiemelni a horvát operációt, ami most már a csoport meghatározó profitforrása. Csak érdekességképpen: a horvát bank csak a tavalyi második negyedév óta több profitot termelt (40 milliárd forint), mint az azt megelőző közel 10 évben összesen (25 milliárd forint)

A külföldi leányoktól érkező profit összetétele is érdekes:

Mi jöhet még?

Egyrészt azért, mert az elmúlt években megszerzett bankok most kezdték el megmutatni, mit is tudnak (idén a horvát Spliska 12,4, a szerb Vojvodjanska 2,4 milliárd forint adózott eredményt ért el),

másrészt az akvizíciókkal megerősített bankoknál a szinergiahatások egy része még csak ezután jelentkezhet, nem lennénk meglepődve, ha további fiók- és létszámoptimalizálást hajtanának végre mondjuk Horvátországban, Szerbiában vagy jövőre Bulgáriában,

az idén megszerzett pénzintézetek még csak most kezdik el segíteni a bankcsoportot, az Expressbankkal az OTP piacvezetővé válik Bulgáriában, a szerb SocGennel a második legnagyobb szerb bank lesz, az albán SocGen megszerzésével pedig új piacra lép be,

ráadásul az akvizícióknak még nincs vége, az OTP jelenleg is aktívan keresi a felvásárlási lehetőségeket, Csányi Sándor korábban arról beszélt, hogy Bulgáriától Fehéroroszországig nézelődnek, vagyis akár több olyan országban is vehet bankot az OTP, ahol még nincs jelen, Bencsik László idén novemberben beszélt arról, hogy a következő egy évben több akvizícióra is sor kerülhet. Itt érdemes megjegyezni, hogy az OTP nagy előnye, hogy az elmúlt évek felvásárlásaival sok tapasztalatot szerzett az akvizíciós csapat, ami kvázi futószalagon szállíthatja a következő pénzintézeteket.

Az elmúlt negyedévek nagyon erősek voltak az OTP külföldi leánybankjainál, főleg az idei harmadik negyedév volt kiemelkedő, de ha nem romlik érdemben a bankcsoport működési környezete, akkor a következő időszakban még masszívabb eredményeket is szállíthatnak a leánybankok. Hogy miért?