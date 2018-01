Fordulat az olasz bankmentésben: inkább eladja bedőlt hiteleit az Intesa

Az Intesa a múlt héten jelentette be, hogy tárgyal az Intrum Justitia behajtócéggel a rossz hitelportfóliójának értékesítéséről - az olasz pénzintézet az 53,6 milliárd eurónyi bedőlt hitelének egy része mellett a behajtási üzletágát is eladná. Az ügyhöz közelálló források szerint csak az üzletág vételára 500 millió euró körüli összeget tesz ki.Más bankok is gondolkoznak azon, hogy kihasználják az erős keresletet a hitelbehajtócégek és üzletágak iránt, most, hogy az olasz felügyelet nyomást gyakorol az iparágra, hogy megtisztítsák a mérlegeiket.Állítólag a Banco BPM és az UBI Banca is dolgoznak a rossz hiteleket kezelő üzletágaik és behajtócégeik eladásán, a Reuters névtelen hírforrásainak értesüléseit viszont egyik pénzintézet sem erősítette meg. Egyedül az UBI Banca ismerte el, hogy szóba jöhet a rossz hitelek értékesítése, ha az értéket teremt a részvényeseiknek.2015-ben az Intesa legnagyobb riválisa, az UniCredit már eladta adósságkezelő üzletágát, az Intesa viszont egészen eddig ragaszkodott ahhoz, hogy az adósságkezelést házon belül oldják meg.