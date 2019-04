Frankfurtból fúrhatják meg a nagy német bankházasságot

A Bloomberg forrása szerint az EKB felügyeleti tanácsának több tagja is megkérdőjelezte az összeolvadás logikáját a testület legutóbbi ülésein. Állítólag attól tartanak, hogy ha engedélyeznék az egyesülést, majd a létrejövő hatalmas bank bajba kerülne, akkor az az EKB hitelességét is megkérdőjelezné.Egy másik névtelenül nyilatkozó bennfentes szerint ugyan a két bank vezetése hetek óta hivatalosan is tárgyal, de hivatalosan még nem nyújtottak be összeolvadásra vonatkozó tervet az európai jegybanknak.Ha hivatalosan is kezdeményezik az egybeolvadást, akkor az az EKB bankfelügyeletének eddigi legnagyobb kihívása lehet. Kevesebb mint öt éve jött létre az egységes európai felügyeleti szerv, melynek a mostanihoz hasonlóan komoly ügyletről még nem kellett véleményt mondania.