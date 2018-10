Furcsa csodaév ez a magyar bankszektorban

Teljesíthető-e az MNB által áprilisban felvázolt növekedési pálya a hitelpiacon?

Meddig tartható a bankszektor magas jövedelmezősége?

Hozza vagy viszi a pénzt a digitalizáció?

A kamatkockázat az új devizakockázat? Megfelelők-e a mérséklésére tett jegybanki lépések?

Nincs túlzott hitelkiáramlás?

Az első félévben az Erste Banknak sikerült hoznia egy 18%-os hitelbővülést, a jövő év is jó lehet, 2020-2021 környékén jönnek majd az igazi kihívások. A jelenlegi hitelállomány növekedése magasabb mérlegfőösszeget, egyúttal magasabb bankadót hozhat, a további növekedéshez csökkenteni kellene a különadót - véltekihívásnak nevezte a jegybanki cél teljesítését, ugyanis a gazdasági ciklus részét képező visszaesések megnehezítik a bankok dolgát.szerint az MNB előrejelzése reális szcenárió: 6%-os nominális GDP-bővülés kell hozzá, részben Szlovákiát, részben Bulgáriát kellene utolérnünk a teljesítéséhez egyik vagy másik üzletágban. Sokat javult az értékesítési hálózatok áteresztő képessége is.5 éves gördülő stratégiai horizontjukon megközelíthetőnek látja az MNB céljait, ezen túl nem merne nyilatkozni.csodálatos lehetőségnek nevezte az MNB forgatókönyvét, ami 2030-ig reálértéken 4%-os GDP-növekedést feltételez, ezért a gazdaság ciklikussága miatt nem feltétlenül reális.szerint a céltartalék-felszabadítás mértéke a tavalyi évről az idei évre már csökkent az első félévben, ennek megfelelően csökkent a bankszektor profitja is, tehát az alapvető működésben a bankok nem tudják kompenzálni ennek hatását. A kamatszint bővülése hozhat ez utóbbiban normalizálódást.Simákhoz hasonlóan reálisnak tartja a tartósan 10% fölötti tőkearányos megtérülést (ROE-t), de ezért még sokat kell tennie a banknak, miközben rengeteg kötelezettségük van költségoldalon.felhívta a figyelmet, hogy nincs minden rendben a bankszektor jövedelmezőségével, a csoporton belüli osztalékok és egy 0,75%-os kockázati költség mellett mindössze 6% lett volna a bankszektor ROE-ja, szemben a 10% körüli tőkeköltséggel. Az elmaradás jó része a bankadóból, a díjmentes (de tranzakciós illeték köteles) készpénzfelvételből és a kártalanítási alapokba történő bevezetésből származik, ezek évente közel 120 milliárd forintot tesznek ki. Eközben csökken a kamatmarzs, és Magyarországon most már alacsonyabb, mint számos szomszédos országban. Reményre a volumenek növekedése adhat okot, ezáltal kinőheti a jövedelmezőségi problémát.szerint ritka és érdekes szituációban vagyunk, számára az a nagy kérdés, milyen mértékben lehet hatékonyságot növelni, hisz a tulajdonosoknak sosem elég a profit. A nyereség nó része most visszaírásokból származik, így készülni kell a kihívásokkal teli 2019-2020-ra is. Az Ersténél a fiókhálózat felezését az aktív ügyfelek számának duplázódása követte.emlékeztetett: 4-6% a globális bankszektor megtérülése, az állománnyal nem nő arányosan a bevétel (a marzsok csökkennek), a digitalizáció pedig számos nyereséges területet elvesz a bankoktól, a McKinsey előrejelzése szerint a legjobb forgatókönyv mellett is csak 8-9% lesz a bankszektor hosszú távú megtérülése. A bank többek között a bérköltségek megfogásával próbálja kordában tartani a költségeit, büszke lesz, ha évi 1-2%-os költségnövekedést tud tartani. Egerszegi Ádám (Takarék Csoport) a piaci verseny miatt nem számít javulásra a kamatmarzsokban a lakossági oldalon. A vállalati ügyfelek esetében az ismét elinduló NHP szintén plafont fog húzni a kkv-hitelezés jövedelmezőségében.szerint rövid távon nem várható a kamatmarzsok lényeges javulása, később azonban Magyarországnak is együtt kell mozognia a nemzetközi kamatkörnyezet emelkedésével.felhívta a figyelmet, hogy a bankok nagy volumenű megtakarítási állományon ülnek, nagy kihívás számukra ennek érdemi megtérülést ígérő befektetése.elmondta: százmilliókat áldoznak digitalizációra anélkül, hogy az eredményességben ennek érdemi pozitív hatása lenne. A következő években is rengeteg költséget fognak felemészteni a digitalizációs projektek, amelyek egy része jogszabályi előírásokból fakad. Hosszú távú megtérülésről lehet beszélni.elmondása szerint bankjuk tízmilliárdos nagyságrendben költ digitalizációra, nem egyszeri nagy befektetésként, hanem mint megállás nélküli innovációra tekintenek rá.szerint mindenképpen látszódni fog a bank alaprendszercseréjének hatása az eredményességben is, ez elsősorban a bank ügyfélszerzési/megtartási képességét javítja, és új szintre emeli a bank korábban indított fintech programját is.három kategóriába sorolta a digitalizációt: mobilbank, digitális fiók, interneten keresztül történő hitelezés és tranzaktálás. Mindháromban jelentős eredményeket ért el a CIB, és utóbbiban látják még a legnagyobb potenciált.szerint kifizetődő volt a digitalizáció számukra: jóval több ügyfelet szolgálnak ki a korábbihoz képest kevesebb fiókban. Összességében azonban eddig nem jártak jól a digitalizációval, a költség-bevétel arányuk nem javult tőle. Hét olyan projektet sorolt fel, amit a szabályozók megkövetelnek, az ügyfelek azonban nem vagy alig húznak hasznot belőlük.szerint a digitalizáció olyasmi, amiből nem maradhat ki egy bank, ugyanakkor a mostani erőfeszítések nagy része csak nagyon hosszú távon érik be. Az Ersténél 15-szörös a net- és mobilbankok forgalma a fiókokhoz képest, ez 30-40-szeres szorzóra nőhet a következő években - jegyezte megAz új hitelezésben jelentősen csökkent a változó kamatozású hitelek aránya, ott "rendben vagyunk", a régi jelzálogportfóliók kiváltására azonban még senki nem adott érdemi választ. A Raiffeisen Bank mindenesetre egyes ügyfélcsoportjai számára kedvezményes kamatperiódus-váltási lehetőséget kínál fel. Ugyanakkor olyan ügyfelekről van szó, akik már átmentek egy krízisen vagy jelentős törlesztőrészlet-csökkenést tapasztaltak az elmúlt években - mondta. Hozzá hasonlóanis úgy vélte, hogy jóval kisebb kockázatról van szó, mint a korábbi devizakockázat, és a vállalati oldalon az NHP fix is segíteni fogja a kamatkockázat mérséklését.szerint a 2008-as válság kellőképpen megijesztette az érintetteket, sokan végiggondolják a releváns kockázati tényezőket, persze vannak túlzott hitelezésre utaló jelek is a piacon, de ezek nem jelentősek, összességében nem túlzott a mostani hitelkiáramlás, és prudensen viselkednek a bankok.szerint a bankadó csökkentése a határon átnyúló hitelezés kiváltásában (e hitelek hazahozatalában) is segíthetne. A CIB Banknál most már csak 9%-ot tesznek ki a projekthitelek a portfólióban, a korábban legkockázatosabb szegmensük tehát jócskán visszaszorult - mondta, hozzátéve: 10% fölé nem is szeretnének menni.Mi hoz profitot a bankoknak a következő években, és hol lehet elrontani?Kockázatkezelés, termékfejlesztés, digitalizáció hatékonysága, hatékony ügyfélkiszolgálás -szerint ezekben, és nem egyetlen területben vagy termékben rejlik a titok. Megemlítette ugyanakkor, hogy a személyi kölcsön területén kifejezetten jó növekedési lehetőségeket látnak.szerint elrontani alapvetően két területen lehet: ha a bankok puszta költségállományokká alakulnak át, és mások elszívják ügyfeleiket. Másrészt a bevételnövelő versenyben a túlzott kockázatvállalási étvágy csaphat át később veszteségbe azoknál a bankoknál, akik nem vigyáznak.a túlzott kockázati verseny mellett a túlzott szabályozást, az ügyfélkiszolgálást akadályozó szabályozói hátrányt nevezte meg veszélyként.a kamatmarzsok folyamatos és a munkaerőpiaci nehézségeket is kockázatként említette.megemlítette: elképesztő ötleteik vannak a politikusoknak, mit lehetne még lenyomni a bankok torkán. Ha lehetne egy vágyam, szálljanak már le rólunk! - mondta.