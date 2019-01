Gyenge számokat közölt a svájci bankóriás

A ma hajnalban közzétett gyorsjelentés szerint a társaság 690 millió dolláros adózás előtti eredményt ért el, ami a vagyonkezelési üzletág és a befektetési banki tevékenység relatíve gyenge teljesítményét tükrözi. A korrigált adózás előtti eredmény 862 millió dollár lett, sokkal alacsonyabb, mint a bank saját elemzői konszenzusában szereplő 1,038 milliárd dollár, miután Sergio Ermotti vezérigazgató "történelmileg keménynek" nevezte ezt az időszakot.A több mint 2000 milliárd dollárnyi vagyont kezelő UBS a vagyonkezelési üzletágban 7,9 milliárd dollárnyi nettó vagyonkiáramlást szenvedett el 2018 utolsó három hónapjában. Mivel az ügyfelek a piaci turbulenciákra elsősorban a kereskedési aktivitásuk visszafogásával és készpénz-felhalmozással reagáltak, a vagyonkezelési üzletág adózás előtti eredménye 22%-kal esett vissza. A bank most jelezte, hogy a kedvezőtlen befektetői hangulat várhatóan az első negyedéves számokra is rányomja majd a bélyegét.2018 egészében a UBS így is 4,897 milliárd dolláros nettó eredményt ért el, ami jóval magasabb az egy évvel korábbi 969 millió dollárnál, amikor az amerikai adóreform 2,9 milliárd svájci franknyi egyszeri negatív tétel elszámolására kényszerítette a társaságot. Az éves eredmény elmarad a Reuters polljában megkérdezett 5 elemző által várt 4,906 milliárd dollártól.A bank menedzsmentje részvényenként 0,7 svájci frankos osztalék kifizetését javasolja a közgyűlésnek a tavalyi eredmény után, ami valamivel több az egy évvel korábbi 0,65 franknál. Emellett 1 milliárd dollárnyi saját részvény visszavásárlása is szerepel a svájci bankóriás idei terveiben.