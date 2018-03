Gyilkosság és pénzmosás: egyre súlyosabb a máltai bankbotrány

Sayed Ali Sadr Hasheminejadot, a Pilatus Bank elnök-vezérigazgatóját az Egyesült Államokban vették őrizetbe, csalással, pénzmosással és nemzetközi szankciók megsértésével vádolják. 2013 óta vizsgálják a bankvezért az amerikai hatóságok, most jutottak el vádemelésig.A gyanú szerint Sadr egy svájci és egy török cégen keresztül venezuelai infrastrukturális projektek kifizetésében segített, melyet az Iranian International Housing Corporation, a Stratus Group leánya kivitelezett, ami Sadr és családjának tulajdonában áll. A tranzakciók idején szigorú amerikai szankciók voltak érvényben Iránnal szemben. A Financial Times által megszerzett dokumentumok szerint a JP Morgannen és egy svájci privátbankon, a Hyposwiss Private Bankon keresztül folyt át a pénz.Bár a Pilatus Bankot most nem hozták összefüggésbe az iráni pénzmosással, korábban reflektorfénybe került, amikor ismeretlenek felrobbantottak egy újságírót, Daphne Caruana Galiziát, aki több cikket is lehozott arról, hogy segít a Pilatus politikailag befolyásos üzletembereknek pénzt mosni.