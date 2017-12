Ha ezt megszavazzák, sok nagybank hagyhatja el Európát

Az EB tavaly novemberi szabályozástervezet extra tőke elkülönítésére kötelezné az európai leánybankokkal rendelkező pénzintézeteket, hogy a leányvállalataik jobban ellen tudjanak állni egy újabb válságnak, valamint ha szükséges, külső segítség nélkül is felszámolhatóak legyenek. A javaslat hasonló intézkedéseket vonna maga után, mint az Egyesült Államokban a válság kezdetekor bevezetett tőkeszabályozás.A törvénytervezet megjelenése után rögtön éles vitát váltott ki Brüsszel és Nagy-Britannia között, amely bejelentette, hogy mindent megtesz az intézkedés bevezetése ellen. Luxemburg is felszólalt a javaslat ellen, míg sok tagállam kormánya arra kérte az Európai Bizottságot, hogy először hatásvizsgálattal tesztelje az intézkedés gyakorlati működését.Az érintett bankok levélben figyelmeztették az EU tisztségviselőit, hogy a javaslat által okozott extra költségek miatt számos külföldi pénzintézet dönthet az EU-s leányvállalatainak felszámolása mellett. Szerintük az intézkedés szűkítené az Európai Unió fogyasztóinak lehetőségeit és csökkentené a szektorban a versenyt. Ráadásul a javaslat szembemegy azzal a nemzetközi szintű megegyezéssel, amely egy nagybank felszámolásakor a felügyeletek szorosabb együttműködését tűzte ki célul.A pénzintézetek arra kérik Brüsszelt, hogy ha az erős szembenállás ellenére ragaszkodik a javaslatához, akkor is adjon négy év felkészülési idő az intézkedés bevezetése előtt. Főleg azért, mert a bankok a Brexit miatt már most is rá vannak kényszerítve európai lányvállalataik átalakítására. Valamint arra kérik a törvényhozókat, hogy a tőkekövetelmények kiszámításánál csak az európai leányvállatok tőkéjét vegyék figyelembe.Észtország, az EU jelenlegi elnöke eredetileg az idei év végén akarta megszavaztatni a törvénytervezetet, de a tagországok megosztottsága miatt már biztos, hogy nem lesz idén döntés.