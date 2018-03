Hajmeresztő bérkülönbség: 250-szeresét keresi az egyik nagybank vezére az átlagbérnek

A BofA az első bank, amely az erre vonatkozó adatokat is nyilvánosságra hozta a tavalyi év alapján. Mostantól ugyanis törvény kötelezi a tőzsdén jegyzett valamennyi céget arra, hogy közzétegyék az átlagbérekre és a vállalatirányítók bérére vonatkozó adatokat, valamint azt is, hogy ezek miként viszonyulnak egymáshoz.A banknál az átlagbér 87 115 dollár (mintegy 20,5 millió forint) volt tavaly. A bank vezetőjének a bére eközben 23 millió dollárt tett ki (5,4 milliárd forint) - közölte a The Wall Street Journal. Brian Moynihan bére egy évvel korábban alacsonyabb, 20 millió dollár volt.Brian Moynihan tavalyi béréhez még bizonyos egyszeri tételeket is hozzászámítottak, így alakult ki az ő és a dolgozók átlagbére közötti 250-szeres különbség.

John Flannery, a General Electric vezérigazgatója tavaly 2 millió dollár bér mellett 9 millió dollár, úgynevezett kompenzációs csomagot is kapott. A cégvezető augusztustól irányítja a nagyvállalatot. A GE-nél az átlagbér 57 ezer 211 dollár volt tavaly.A múlt héten ismertették, hogy Darius Adamczyk, a Honeywell International ipari konglomerátum vezérigazgatójának a tavalyi bére 17 millió dollár volt, ami 333-szorosa a vállalati átlagbérnek, ami 50 296 dollárt tett ki.