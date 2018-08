Haladékot kapott a Deutsche Bank

A Reuters beszámolója szerint a Deutsche Bank, a Barclays, a Credit Suisse és a UBS számára 2019. július 1-je helyett 2020. július 1-je lesz a “living will" leadásának a határideje, a Prudential Financial pedig 2019 végéig kapott haladékot.A szanálási tervben azt kell részletesen bemutatniuk a nagy (jellemzően 50 milliárd dollárnál nagyobb eszközállománnyal rendelkező) pénzügyi intézményeknek, hogy a pénzügyi rendszer működésének sérelme nélkül miként építenék le saját tevékenységüket. Amennyiben nem tartják hihetőnek a tervet a szabályozók, korlátozásokat és eszközeladási utasításokat vezethetnek be a bankokra.A Deutsche Bank most azt követően kapott haladékot, hogy stressztesztje nyár elején nem ment át a Fed követelményrendszerén.