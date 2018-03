Három hely a világon, ahol bankválság fenyeget

A három piac közös tulajdonsága, hogy mindhárom küzd a magas eladósodottsággal. Kanadának a háztartási hitelkártyák problémaköre és a teljes gazdaság magas eladósodottsága okozhat fejfájást, míg Kínában és Hongkongban a nagy ütemű lakossági hitelfelvétel is kiemelt kockázati tényező a BIS vasárnap megjelent negyedéves tanulmánya szerint.Kínában magas, sőt nő a hitel/GDP arány, ugyanakkor csökkent az utóbbi időben az eltérése a hosszú távú trendhez képest (a 2016 márciusi csúcson 28,9% volt, 2017 végén már "csak" 16,7%), azt mutatva, hogy sikerült némi eredményt elérnie az államnak a túladósodottság növekedési ütemének mérséklése terén, és közeledik a gazdaság ahhoz a ponthoz, amikor akár a tőkeáttétel csökkenése is megindulhat. Bloomberg szerint néhány meglepő eredményt is hozott az elemzés: Olaszország például az indikátorok szerint nincs kockázatos helyzetben annak ellenére, hogy a növekedés lassulása magas nem teljesítő hitelállománnyal párosul.