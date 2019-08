Három kínai nagybankra szálltak rá az amerikai hatóságok Észak-Korea miatt

A tegnap nyilvánossá tett bírósági dokumentumokból kiderül, hogy a törvényszék még július 30-án utasította a kínai pénzintézeteket az együttműködésre. A kínai bankokat nem vádolják azzal, hogy szándékosan megsértették a szankciókat, de "olyan feljegyzések birtokában lehetnek, amelyek segíthetnek az Egyesült Államoknak megérteni azt, hogy Észak-Korea hogyan finanszírozza atomprogramját."Amerikai ügyészek szerint egy észak-koreai állami bank egy kínai kirakatcégen keresztül "több százmillió dollárnyi" nyersanyagot exportált, melyért cserébe dollárt kapott, melyből a fegyverkészítéshez szükséges eszközöket be tudta szerezni. A kirakatcég az amerikaiak szerint 2012 és 2017 között működött.Ha az Egyesült Államok bizonyítékot talál arra, hogy a kínai bankok önként segítették az észak-koreai cégeket, akár több milliárd dolláros szankciókat is kiszabhatnak rájuk.Bár a hivatalos iratok nem nevezik meg a kínai bankokat, a Bloomerg szerint a China Merchants Bankról, a Bank of Communicationsról és a Shanghai Pudong Development Bankról lehet szó.