Három nagybank is kellemes csalódást okozott csütörtökön

A várakozásoknál jobb számokkal lepték meg ma a piacot ma e bankok, köszönhetően az eurózóna erősödő gazdaságának és saját költségcsökkentési erőfeszítéseiknek - hívja fel a figyelmet a Financial Times.Erős hét volt ez eddig az európai banki gyorsjelentések szempontjából, ugyanakkor minden bank másban jeleskedett a Berenberg szerint. Van, aki a költségcsökkentések termőre fordulásában, más a díjbevételek növelésében. Kicsi a közös metszet.A Morgan Stanley felhívta a figyelmet: az olasz UniCredit gyakorlatilag az összes fő soron meglepte az elemzőket, bevételei és költségei is jobban alakultak a vártnál Jean-Pierre Mustier vezérigazgató drasztikus szerkezet-átalakítási lépéseinek köszönhetően. A bank egy évtizede nem látott profitot mutatott fel, és jelezte, hogy 32 centtel újrakezdené az osztalékfizetést is.A francia Societe Generale főleg kelet-európai és afrikai érdekeltségei, illetve befektetési banki üzletága jó teljesítményének köszönhetően lepte meg a 300 millió eurós veszteségre számító elemzőket, igaz, 69 millió eurós profitja is mindössze 18%-a az egy évvel korábbinak. A társaság novemberben 15%-os fiókszámcsökkentést és 900 fős franciaországi létszámleépítést előirányzó szándékkal állt elő 2020-ig szóló terveiben.A Commerzbank is meglepte az elemzőket, pedig a német banknál is csökkent a profit, méghozzá 90 millió euróra. Martin Zielke vezérigazgató azonban az eredmények alapján joggal mondhatta, hogy "jó előrehaladást" sikerült tenniük, miután a bank bevétele újra növekedett, és jó remény van arra, hogy a legrosszabbon túl van a második legnagyobb német hitelintézet.