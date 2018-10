Három új bank csatlakozott a legnagyobb blockchaines banki platformhoz

A három pénzintézet a Deutsche Bank, az HSBC, a KBC, a Natixis, a Nordea, a Rabobank, a Santander, a Societe Generale és az UniCredit most a tagjai a platformnak, összesen 13 országban működnek.A we.trade hivatalosan idén júniusban indult el, jelenleg a legnagyobb blockchain-alapú kereskedésfinanszírozási platform a világon. Lényegében egy nemzetközi kereskedést egyszerűbbé és gyorsabbá tévő rendszerről van szó, amely a blockchain segítségével egyes tranzakciókat akár másodpercek alatt le tud bonyolítani. A Batavia hasonló problémákra próbált megoldást találni, az IBM Hyperledgerén alapult.A bankok csatlakozásával a we.trade újabb piacokat is nyert, többek közt Ausztriában, Németországban és Franciaországban is. A platform ezután várhatóan Európán kívüli terjeszkedésbe kezd majd.