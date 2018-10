Hatalmas banki összeolvadás érik Németországban

Az intenzív verseny ellenére túlzott kapacitások és szétaprózottság jellemzi a német bankszektort, különösen annak tartományi banki és takarékpénztári szegmenseit. Utóbbiakról itt írtunk részletesebben nemrég:A hírügynökség értesülése szerint az utóbbi időben elkezdődött az összeolvadással kapcsolatos tervezés a piac egyes szereplőinél. A tartományi és helyi takarékbanki kézben lévő bankokon a felügyeleti nyomás is egyre nagyobb, hogy külső, professzionális tulajdonost vonjanak be működésükbe.A Bloomberg által megszellőztetett terv szerint a Hessen és Türingia tartományokban erős Helaba, valamint az Alsó-Százországban és Szász-Anhaltban erős NordLB egyesülne elsőként. Egy későbbi fázisban hozzájuk csatlakozna a takarékpénztárak központi intézményeként működő DekaBank és a Baden-Württemberg tartományban erős tartományi bank, az LBBW. Ötödikként egy kisebb bank, a Berlin Hyp is csatlakozhat a Handelsblatt szerint.Egy ilyen egyesüléssel Németország második legnagyobb bankja jönne létre, együttes eszközállományuk a maga közel 700 milliárd eurójával ugyanis meghaladja a Commerzbankét. 2010 óta nem látott nagyságú német banki összeolvadás lenne ez. Az érintettek nem kommentálták az értesüléseket.A banki konszolidációt egyre többen sürgetik Németországban. A leggyengébb láncszemnek most a NordLB tűnik, ez a bank a német bankok közül a legrosszabb tőkehelyzettel futott neki az EU várhatóan november 2-án végződő stressztesztjének.