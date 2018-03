Hatalmas bérkülönbségekről vallottak a bankok

a Morgan Stanley több mint 35%-os bér- és 55,6%-os bónuszkülönbségről számolt be,

a Bank of America 30,5%-ról, illetve 56,4%-ról,

a Citi 30,1%-ról és 67,1%-ról,míg

a Credit Suisse brit részlegénél ugyanezek a számok 28,9%-ot és 56%-ot tettek ki.

A Bank of America, a Citigroup, a Morgan Stanley és a Credit Suisse is csatlakozott azokhoz a nagy befektetési bankokhoz, akiktől a brit hatóságok elvárják, hogy tegyék közzé többek között a fizetésekbeli különbségeket.A Financial Times kalkulációja szerint az adatokat közlő 10 befektetési banknál a nők és férfiak közötti fizetésbeli medián különbség 28,9%-ot tett ki, a medián bónuszkülönbség pedig 50,6%-ot. A legnagyobb fizetésbeli és bónuszbeli különbségről a Barclays International számolt be, viszont a legkisebb különbségek is Barclaysnál voltak, csak annak brit divíziójánál.A nagybankok közülA bankok felhívják ugyanakkor a figyelmet, hogy a nők és férfiak fizetése közötti különbség legtöbbször nem annak tudható be, hogy a nők ugyanazért a munkáért kevesebb pénzt kapnak, sokkal inkább azt tükrözi, hogy arányaiban több férfi dolgozik a bankoknál, mint nő, főleg a vezető pozíciókban.