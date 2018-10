Hatalmas zuhanás: aggódni kezdett a piac a görög bankok miatt

A legnagyobb görög banknak számító Piraeus Bank árfolyama több mint 20%-ot esett, ezzel a társaság piaci kapitalizációja 600 millió euró alá csökkent. A bank a Financial Times szerint igyekezte megnyugtatni a befektetőket, hogy 500 millió eurós, előkészületben lévő alárendelt kötvény kibocsátása javítani fogja tőkehelyzetét. Mivel a bank az EKB áprilisi stressztesztjén a legrosszabbul teljesítő görög bank volt, 1 milliárd eurós tőkelhelyzet-javításra vállalt kötelezettséget részben értékpapír-kibocsátás, részben közép- és kelet-európai érdekeltségeladások révén.Az érintett görög bankok nem teljesítő hitelállománya összességében csaknem a teljes hitelkönyv 40%-ára rúg. A társaságok a múlt héten adtak be az Európai Központi Bankhoz egy tervet arról, miként építenék le e kitettségeiket. A négy legnagyobb görög görög csaknem 60%-kal csökkentené nem teljesítő kitettségét 2021 végére. A tervek szerint e bankoknál 2019-re végére a mostani 38%-ról 20%-ra csökkenne a nem teljesítő kitettségek átlagos aránya. A Piraues Bank áll a legrosszabbul jelenleg: nem teljesítő kitettségeinek aránya (NPE ratio) 54,7%, elsődleges tőkemutatója (CET1) pedig 13,6%.A befektetők attól tartanak, hogy olyan rossz áron tudnak megválni ezektől az eszközöktől a bankok, ami jelentősen rombolni fogja a tőkéjüket, így részvénykibocsátásra fognak kényszerülni. Az Eurobank részvényárfolyama csaknem 15%-ot, a National Bank of Greece 5,5%-ot, az Alpha Bank 3,3%-ot esett emiatt a tőzsdén. A görög részvénypiacra elemzők szerint az olasz hírek negatív piaci hatása is átgyűrűzött.