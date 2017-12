Hátat fordít Lengyelországnak a Deutsche Bank

a Raiffeisen lengyel leánybankja, a Polbank korábbi érdeklődőihez hasonlóan a Santander sem tartott igényt a devizaalapú jelzáloghitel-portfólióra, amelynek kockázatai a svájci jegybank 2015 eleji árfolyamküszöb-elengedésével jelentősen megnőttek, emellett

a befektetési és tranzakciós banki üzletágat is megtartja a legnagyobb német bank Lengyelországban.

Azért csak egy részét, mertA Deutsche Bank 4,4 milliárd eurónyi eszközportfóliót, 113 fiókot és közel 1500 alkalmazottat ad át a Lengyelország 11. legnagyobbjának számító bankjából. Az új tulajdonos 2021-re 15%-os tőkearányos megtérülést tűzött ki célul.John Cryan vezérigazgató két és fél évvel ezelőtt vette át a Deutsche Bank irányítását, azóta sokat tette a banki struktúra egyszerűsítése és a megtérülés javítása érdekében. Több kisebb piacáról is kivonul a legnagyobb német bank, és a mostani lépés e stratégiába jól illeszkedik. A tranzakció megerősíti ugyanakkor a spanyol a Bank Zachodni WBK mint a harmadik legnagyobb bank pozícióját a lengyel piacon, különösen a kkv- és a privátbanki szegmensekben.A lengyel bankszektornak az állam által is szorgalmazott konszolidációjának nincs vége, így például felmerült a két legnagyobb lengyel bank, a PKO BP és a Bank Pekao esetleges egyesülésének ötlete is, a PKO azonban cáfolta a pletykákat. A Pekao időközben kisebb, hozzá hasonlóan állami ellenőrzés alatt álló versenytársával, az Aliorral folytat éppen összeolvadásról szóló tárgyalásokat.