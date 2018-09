Havi 10 ezret kereshetsz, ha okosabban veszel fel kölcsönt az átlagmagyarnál

Több mint 614 milliárd forint a magyar lakosság banki személyi kölcsön tartozása az MNB július végi adatai szerint, amivel ostromoljuk a 2009 eleji 676 milliárdos csúcsot. Egy évvel korábban ez mindössze 442 milliárd forint volt. Elmondható, hogy a személyi kölcsönök piaca nem egyszerűen növekszik, hanem egyre gyorsabba növekszik.

Nemcsak a teljes hitelállomány nagyságáról, hanem a havi új kihelyezésekről is ez mondható el. Az év első 7 hónapjában 257 milliárd forintnyi személyi kölcsönre kötött szerződést a lakosság, ami 25%-kal több, mint az eddigi csúcsot jelentő 2008-as év azonos időszakában.

Elsősorban az átlagos tartozás összege és nem a hitelszerződések száma nőtt meg ennyivel. A 2011 őszi szinthez képest még mindig harmadával kevesebb személyi kölcsön szerződés van ma Magyarországon. Számításunk szerint az átlagos aktuális tartozás viszont jelentősen megnőtt: a 2011 őszi 556 ezer forintról és a 2016 tavaszi 692 ezer forintról 963 ezer forintra (teljes állományi adat).

Nagyjából megállt a személyi kölcsönök árának a csökkenése: az átlagos személyi kölcsönre 14,1%-os kamattal és 14,3%-os THM-mel kötöttek szerződést a bankok júliusban. A teljes személyi kölcsön állomány átlagkamata 15,2% körül alakul.

A tudatos hitelfelvevők azonban jóval alacsonyabb kamat mellett is pénzhez juthatnak. A Pénzcentrum kalkulátora és a Bank360.hu gyűjtése alapján megnéztük, hogy a jövedelemátutalásnak az adott hitelezőhöz való átirányításával (bankváltással vagy ha szerencsénk van, a "jó" banknál maradással) milyen kamatozás, törlesztőrészlet és teljes visszafizetendő összeg mellett juthatunk személyi kölcsönhöz. Ezúttal is 600 ezres és 2 éves, valamint 3 milliós és 5 éves személyi kölcsönöket néztünk meg 250 ezer forint feletti és alatti nettó jövedelem mellett. A bankok közül ezúttal is a CIB Bank, a pénzügyi vállalkozások közül pedig a Cofidis emelkedik ki a mezőnyből, övék a legalacsonyabb kamatozású személyi kölcsön.Kis összeg, rövid futamidő és magas jövedelem mellett a CIB Bank mellett a Sberbank és az UniCredit Bank személyi kölcsöne rendelkezik még 9% alatti THM-mel.

Nagy összeg, hosszú futamidő és magas jövedelem mellett a Coifidisé az egyetlen 7% alatti THM-mel bíró személyi kölcsön, 8% alá a Sberbank és a Budapest Bank is kölcsöne néz még be.

Kis összeg, rövid futamidő és alacsony jövedelem mellett a CIB Bank, a Sberbank és az Oney kínál 13% alatti THM-et, utóbbihoz jövedelemátutalás sem kell.

Nagy összeg, hosszú futamidő és alacsony jövedelem esetén szintén a Cofidis terméke a nyerő, de a Takaréknál és az Oney-nál is elérhetők 9% alatti THM-mel bíró személyi kölcsönök.