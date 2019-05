Havonta több százmilliószor "paypasszolnak" a britek

A tranzakciók számának növekedése mellett a lebonyolított fizetési volumen is jelentősen nőtt, egy év alatt körülbelül 19,8%ot növekedett ez a volumen.Az elemzők most arra számítanak, hogy nem lesz töretlen az itthon "paypassként" ismert egyérintéses fizetés növekedése, hiszen hosszabb távon az emberek inkább a mobilfizetés különféle formáira állnak majd át.Az egyérintéses fizetési tranzakciók nagy részét, mintegy 85%-át egyébként debit kártyákkal folytatják le a brit felhasználók, a tranzakciók töredékét adják hitelkártyák.A visszaélések száma is jelentős egyébként: míg Magyarországon 5000 forintig, az Egyesült Királyságban 30 fontig (kb. 11 ezer forint) lehet PIN-kód nélkül vásárolni. Az online vásárlások viszont nem kérnek PIN-kódot, csak a kártya adatait, A legfrissebb, 2017-es adatok szerint összesen 566 millió fontnyi visszaéléshez köthető tranzakciót bonyolítottak le az Egyesült Királyságban a teljes, 755 milliárd dollárnyi forgalomból.