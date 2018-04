Hétéves rekord Svájc második legnagyobb bankjánál

Ez 16,4%-kal magasabb az egy évvel korábbinál, és a legjobb negyedévet fémjelzi azóta, hogy Tidjane Thiam vezérigazgató elindította a társaság hároméves szerkezetátalakítási programját Svájc második legnagyobb bankjánál.Thiam közleménye szerint jó kezdés ez a hároméves program utolsó évében, így bizakodva vágnak neki az új üzleti modell végrehajtásának.Az elmúlt években sok negatív tényező sújtotta a társaságot. 2015-2016-ban összesen 6,56 milliárd frankos veszteséget számolt el, tavaly pedig egy 2,3 milliárd frankos adóleírás rontotta a nyereségét.A 694 millió frankos adózott eredmény magasabb, mint a Reuters 665 milliós konszenzusa és a bank saját gyűjtésében szereplő 649 millió frankos piaci becslés.Ahogy a befektetési bankok többségénél, a Credit Suisse-nél is jót tett a bevételeknek a piaci aktivitás növekedése, ugyanakkor ahogy a bank közleménye is felhívja a figyelmet, a magasabb volatilitás, a geopolitikai kockázatok, a világkereskedelmi fesztültségek és a monetáris szigorítás érzékenyen hatnak az ügyfelek aktivitására és így a bank teljesítményére.A Credit Suisse CET1 tőkemutatója 12,8%-ról 12,9%-ra növekedett az év első három hónapja során, ami pedig a legjobb hír a bank számára, hogy a vagyonkezelési üzletágába nettó 14,4 milliárd franknyi vagyon áramlott be, ami hét éve nem látott magas szintet jelent.A legnagyobb svájci bank, a UBS 1,5 milliárd frankos első negyedéves adózott eredményről adott számot hétfőn, miután a Wall Street bankjaihoz képest jobban kezelte a megnövekedett piaci volatilitást.