Hiába a német kormány lobbija, a bankok nem hajlandók Iránnal üzletelni

"A német bankoknak történő utalások 80-85%-át visszadobják," mondta Helmut Gottlieb, az iráni Bank Melli hamburgi fiókjának vezetője a Handelsblattnak Bár az EU és Németország még meg is fenyegette azokat az európai cégeket, melyek betartják az USA újra élesedett szankcióit, úgy tűnik, a német bankok Amerikától jobban félnek. 2015-ben a Commerzbank például 1,5 milliárd dolláros bírságot fizetett ki, amiért Iránnal üzletelt, a BNP Paribas nyakába pedig 9 milliárd dollárnyi büntetést varrtak. Szélsőséges esetben az is előfordulhat, hogy a bankokat kizárják a dollártranzakcióból, ami lényegében pillanatok alatt csődbe vinné őket.A német jegybank, a Bundesbank a Handelsblattnak azt nyilatkozta, hogy nem kényszerítheti a bankokat arra, hogy olyan megbízásokat teljesítsenek, melyeket nem akarnak teljesíteni, míg az amerikai nagykövetség üdvözölte a pénzintézetek döntését. A 900 német kooperatív bankból alig 40-50 teljesít Iránnal kapcsolatos tranzakciókat.A helyzetnek komoly hatása van olyan cégekre, melyek Iránnal kereskednek, egyes vállalatok már az alkalmazottaikat sem tudják kifizetni. Most az EU egy olyan fizetési rendszer kidolgozásán ügyködik, melyekkel meg lehetne kerülni az amerikai szankciókat, nem valószínű viszont, hogy az USA ennek használatát ölbe tett kézzel nézné végig: