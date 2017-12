Hongkongi kirakatcégeken keresztül pumpálja a pénzt Észak-Korea az atomprogramjába

A washingtoni C4ADS és a szöuli Sejong Institute szerint 16 olyan cég van Hongkongban, amit olyan emberek működtetnek, akik közvetlenül Észak-Koreának dolgoznak, vagy amerikai szankciókat kaptak, amiért Észak-Koreával üzletelnek.Ezek a cégek lényegében lélegeztető gépen tartják az észak-koreai atomprogramot, melyeken keresztül Észak-Korea lényegében a mai napig hozzáfér a globális pénzügyi rendszerhez.A tanulmány azt is megemlíti, hogy egy cégekhez köthető tranzakcióban még a Bank of America is részt vett.A jelentés készítői szerint mindez azt jelenti, hogy a pénzintézeteknek részletesebben kell vizsgálniuk ügyfeleik hátterét, mielőtt megbízást teljesítenek nekik, hiszen könnyen lehet, hogy akarva-akaratlanul megszegik akár az ENSZ, akár az Egyesült Államok szankcióit.Arról, hogy Észak-Korea hogy próbál ennek ellenére bevételhez jutni, itt írtunk: