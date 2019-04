Horvátországban vehet bankot az OTP

Az OTP is érdeklődik az Addiko nevű horvát bankért, amelynek osztrák tulajdonosa nem hivatalos információk alapján már tavaly ősszel megkezdte a horvát bank felkészítését egy esetleges értékesítésre. A hírt az OTP nem cáfolta, de nem is erősítette meg, a horvát lap kérdésére az OTP azt válaszolta, hogy nem kommentálnak esetleges akvizíciókkal kapcsolatos pletykákat, a magyar bank folyamatosan vizsgálja a felvásárlási lehetőségeket, és minden fontosabb döntésről időben informálják a médiát.A horvát lap arról is ír, hogy az OTP nem csak az Addiko, hanem a Raiffeisen horvát leánybankja, az RBA iránt is érdeklődik, és szívesen megvenné, ha nem jön össze az Addiko felvásárlása. Az RBA nagyobb, mint az Addiko, piaci részesedése közel 8 százalék. A Jutarnji List úgy tudja, hogy az OTP célja az, hogy a második legnagyobb horvát bank legyen, ehhez azonban nem elég az Addiko megvásárlása, gyorsabban elérhetné célját, ha a horvát Raiffeisent venné meg, azzal ugyanis a részesedése a közel 20 százalékos piaci részesedésű Privredna Banka (PBZ) közelébe kerülne a magyar bank.Az OTP piaci részeyedése jelenleg valamivel 10 százalék feletti, az Addiko megvásárlásával 14 százalék fölé emelkedhet, amivel megközelítheti a jelenleg harmadik Erstét, az RBA megvásárlásával 18 százalék fölé nőhetne az OTP, amivel a jelenlegi második PBZ-t közelíthetné meg piaci részesedésben a magyar bank.

Az OTP néhány éve már megerősítette pozícióját Horvátországban, 2016 végén jelentette be, hogy megvásárolja a Splitska Bankát, a tranzakció lezárására 2017 második negyedévében került sor. A tranzakció előtt az OTP piaci részesedése mérlegfőösszeg alapján csupán 4 százalék volt, a Splitska megvásárlásával azonban mostanra jelentősen megugrott, ezzel az OTP lett Horvátország negyedik legnagyobb pénzintézete.A magyar bank az egyik legaktívabb pénzintézet az európai akvizíciós piacon, a 2008-as válságot követően 2014-ben indult az újabb akvizíciós körút, azóta nem csak azokban az országokban vett bankot az OTP, ahol már jelen van, de új országokban is megjelent. Az elmúlt néhány akvizícióban a francia Societe Generale banktól vett meg pénzintézeteket, a francia bank ugyanis sorra vonul ki a régióból, ezeket az operációkat rendre az OTP "vette át".

Csányi Sándor, az OTP első embere az április közepi rendes közgyűlésen arról beszélt , hogy az OTP további akvizíciókra készül: összesen 3 bankról van szó, és akkor meg is fogunk állni, mondta akkor a bankvezér. A felvásárlásoknak azonban még nincs vége, Csányi azt mondta, hogy a megállás után még egy nagyot nekirugaszkodik az OTP, mivel a következő 3-5 évben jelentős konszolidáció jön még az európai bankpiacon, ebben pedig az OTP is részt kíván venni.Az OTP árfolyama a hírre érdemben nem reagált, az általános, ma inkább negatív részvénypiaci hangulattal együtt esett közel 0,6 százalékot a bankpapír árfolyama.