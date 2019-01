Hű, micsoda újítás: Amerikában is megjelenik az érintéses fizetés

A Fed adatai szerint 6600 milliárd dollárnyi tranzakciót rendeztek betéti-, hitel-, vagy prepaid kártyával az Egyesült Államokban tavaly, ami lényegesen nagyobb szám is lehetne, ha az amerikai fizetési rendszerekkel piacán lenne bármilyen innováció a mágneskártyák után, amely betör a mainstreambe - írja a Financial Times . Az Egyesült Államokban minden kártyás tranzakció alig 3%-át rendezik érintés kártyákkal, ehhez képest az MNB adatai szerint itthon már a kártyás tranzakciók háromnegyedét így intézik. Még a mágneskártyák chipkártyákra való lecserélésére is rengeteget várhattak az amerikaiak, 2015-ben kezdték meg széles körben ezt a folyamatot, amikor Magyarországon már PayPass-szal fizették a kártyás vásárlások közel felét.Az Egyesült Államokban a fejlődést főleg az akadályozza, hogy körülbelül 50 éve működnek kártyás rendszerek az országban, így rengeteg az ősrégi rendszer, amit teljes egészében cserélni kell, emellett ráadásul több ezer bank, több tízmillió kereskedelmi vállalkozás működik az országban, így nem tudják a pénzintézetek olyan könnyen, egyszerre elárasztani a piacot érintéses kártyákkal, mint ahogy Magyarországon ez történt.Úgy tűnik viszont, hogy Amerikában is megmozdult valami; a JP Morgan bejelentette novemberben, hogy minden hitel- és betéti kártyatulajdonost ellátnak érintés nélküli kártyákkal 2019 végéig és bár hivatalos bejelentést más bank még nem tett, a Mastercard megszellőztette, hogy várakozásaik szerint két éven belül már kártyáik kétharmada érintés nélküli lesz. A Visa közben 100 millió érintés nélküli kártyát tervez kibocsátani 2019 végéig.A felhasználók közül az első nagyobb átállás a New York-i tömegközlekedési vállalatnál történik majd meg, 2019 végéig lecserélik az összes terminált olyan modellekre, melyekkel lehet már érintés nélküli kártyával fizetni. Elemzők szerint, ha a nagyobb vállalatok megteszik az első lépéseket a technológia bevezetése felé, a kisebbeknek muszáj lesz már az árral tartani.