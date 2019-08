Húszéves lakáshitel kamatmentesen? Valahol már ilyen is van

A hét elején a Jyske Bank jelentette be, hogy tíz évre mínusz fél százalékos kamat mellett nyújt jelzáloghitelt, emellett Dániában 30 éves kölcsönt is lehet kapni fixen 0,5 százalékos kamatra. Most a Danske Bank is beállt a sorba, mely húsz évre nulla százalékon fixálta a kamatot.Soha nem volt még ilyen olcsó hitelt felvenni, ezért arra számítunk, hogy a kedvező feltételek miatt tovább emelkedik majd az ingatlanok ára - kommentálta Lise Nytoft Bergmann, a Nordea elemzője. Szerinte egészen ijesztő, hogy vannak olyan befektetők, akik 30 évre beérik fél százalékos kamattal, ez azt mutatja, mennyire aggódnak a jelenlegi piaci folyamatok miatt, és várakozásaik szerint egyhamar nem is várható javulás.