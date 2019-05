Húszmilliárd a magyar adófizetőktől, ami busásan megtérül

A hazai niche piacok mellett a külföldi portfólió építése is terítéken van, de csak évi átlagos 1,15%-os hitelállomány-bővülést tervezünk a hátralévő stratégiai időszakban a tavalyi 3,8% után. Arra is készülnünk kell, hogy egy esetleges újabb recessziós hullám esetén ismét anticiklikus szerepet tölthessünk be.

: 2012 és 2016 között likviditáshiány jellemezte a magyar vállalatfinanszírozási rendszert, ebben az időszakban az EXIM-nek anticiklikus szerep jutott, vagyis a hitelkínálati űr kitöltésével a magyar export stimulálását tekintettük feladatunknak. 2017 és 2021 közötti stratégiánk a mennyiségi hitelezésről a minőségre való átállást tekinti célnak, hiszen helyreállt a hitelkínálat a vállalati piacon, így kifejezetten azokra a kis- és középvállalkozásokra összpontosíthatunk, amelyekhez nem jut el a kereskedelmi banki finanszírozás. A tavalyi volt az ötödik olyan egymást követő év, amikor meghaladta a 300 milliárd forintot az EXIM hitelkihelyezése.

Ilyenből 12 ezer van ma Magyarországon, közülük azonban csak 7200 tekinthető tartósan exportáló kkv-nak.

Az euró átlagkamatunk tavaly a refinanszírozási hitelek esetében 1,48 százalék volt. A CIRR-alapú finanszírozás ma már nem létezik belföldön az Európai Bizottságon belüli versenysemlegességi és kereskedelempolitikai viták miatt, így egy EU-referencia mátrixot alkalmazunk, amelyben a referenciaráták egyébként az EURIBOR-hoz hasonlóan zéróhoz konvergálnak, tehát alacsony kamatozást teszünk lehetővé ma is.

A kereskedelmi bankok likvidek forintban és euróban, főleg rövid és középtávon, de a kis- és középvállalkozói szektor főleg 3-5 éves futamidejű, fix kamatozású devizaalapú hitelezésében még látunk hiányosságokat. A kereskedelmi banki hitelkockázatok terítésével konzorciális és klubhiteleket is szívesen nyújtunk. Nagy szükség van a kkv-k versenyképességének növelésére, hiszen miközben náluk dolgozik a munkavállalók kétharmada, a megtermelt hozzáadott értéknek kevesebb, mint felét adják. Megkérdeztük a kkv-kat, mi akadályozza őket az exportpiacra történő kilépésben. Válaszaik alapján a klasszikus akadálynak számító tőkehiányon és munkaerőhiányon túl a versenyképes termék és a megfelelő kapacitás hiánya, az alacsony beruházási kedv, a bizonytalan hitelhez jutás is fontos magyarázó tényező. Mindezek javítására kormányzati stratégia is készült, amely alapján a globális értékláncokhoz való csatlakozásban és elérésben a kkv-k részarányát 2030-ra 50 százalékkal kell emelni.A mi saját definíciónk azokat a cégeket tekinti exportképes kkv-nak, amelyek árbevétele 100 millió forint és 50 millió euró között van és árbevételének legalább 10%-a exportból érkezik.Közéjük azokat a legalább 250 millió forint és 50 millió euró közötti árbevétellel rendelkező vállalkozásokat soroljuk, amelyek árbevételének legalább 25 százaléka exportból származik. Az EXIM által finanszírozott cégek száma átlépte az 1600-at, 2012-ben ez még csak 239 volt. Tavaly 12,5 százalékkal nőtt az ügyfélszámunk, a teljes ügyfélszám 87 százaléka a mikro-, kis- és középvállalkozói szektorból érkezik.A világ exporthitel-ügynökségeit és befektetési biztosítással foglalkozó intézményeit tömörítő Berni Uniónak 85 tagja van, ezek egyike a magyar EXIM. A nemzetközi kereskedelemfinanszírozás céljából nyújtott exporthiteleket szabályozó OECD keretegyezményt ezen szervezetek többsége mértékadónak tartja, ez alapján fejleszt termékeket. Ezt egészítik ki az EU szabályai, a WTO ajánlásai és a nemzeti felügyeleti szabályozás sajátosságai. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 2012-2013-ban elindított termékfejlesztési hullám következtében a termékpaletta szempontjából a világ élvonalához tartozunk. Ma majdnem minden olyan finanszírozási igényt ki tudunk szolgálni, amit a legnagyobb exporthitelügynökök képesek. Az elmúlt három évben már csak finomhangolást hajtottunk végre a termékpalettánkban, amely két termékcsoportot tartalmaz: az egyik az exportpotenciállal rendelkező belföldi szereplők számára kialakított Jövő Exportőrei Program, a másik az Exportélénkítő Hitelprogram, amely lényegét tekintve már 1996 óta működik.Csak fix kamatozású hiteleket nyújtunk, az átlagos futamidő a teljes portfólióban 5,2 évre rúg. Hosszabb futamidejű hitelek elsősorban a külföldi hitelek, illetve a kormány segélyhitelprogramjában lévő konstrukciókban jelennek meg.

Az évi 20 milliárd forinttal szemben áll 316 milliárd forintnyi pozitív nemzetgazdasági hatás 2018-ban. Minden adófizetői forint busásan, a számok nyelvére lefordítva közel 16-szorosan megtérült tehát, így sokkal nagyobb összeg realizálódott a magyar gazdaságban, mint amennyit a költségvetés erre fordított.

Nagyon pozitív számunkra, hogy ma Magyarországon kedvező a forrásbevonási környezet. Mi alapvetően két devizában támasztunk keresletet, dollárban és euróban, és mindkettőt zökkenőmentesek ki tudjuk elégíteni Magyarországon.

A kamatkiegyenlítés mértékét a költségvetési törvény határozza meg, évi közel 20 milliárd forintos kamatkiegyenlítési keret áll a rendelkezésünkre. Nem érdemes azonban csak a költségeket néznünk.A nemzetgazdasági hatást minden ország másképp méri, ezek a mutatók nehezen összehasonlíthatók. Nemzetközileg az exporthitel-ügynökségek fő piaca a repülőgép-, hajó-, erőmű-finanszírozás, ez elviszi a teljes finanszírozott portfólió 55-65 százalékát, Magyarországon ugyanakkor ezek nem meghatározók. Fontos mutatószámnak tekintem, hogy 2016-ról 2017-re (tavalyi adatunk erről még nincs) az EXIM-ügyfelek átlagos árbevétel-növekedése 4,5 százalék felett volt, míg a teljes vállalati szférában 3,19 százalék. Nehéz összehasonlítani magunkat a külföldiekkel, de az biztos, hogy a magyar vállalatok termékhasználata jóval alacsonyabb, mint akár csak a régiós országoké, ezért rendkívül fontos misszió az EXIM-termékek ismertté tétele.Történt egy arányeltolódás, így 2018 végén a hiteleink 33,6 százaléka volt közvetlen hitel. A termékfeltételek változásával a kereskedelmi banki portfólió is átalakul, egyre nagyobb a kkv-k szerepe, és egyre inkább kiesnek a nagy hitelméretek. A refinanszírozott állomány így egy természetes amortizáción megy keresztül. A külföldi vevőhitelek aránya viszont folyamatosan nő a mérlegünkben. Ma már 39 országban vannak ügyfeleink, van vevőhitelünk Brazíliában, ahol egy kórház orvostechnikai eszközöket vásárolt Magyarországról, és ezt mi finanszíroztuk. Tavaly kötöttük meg az első szub-szaharai vevőhitelünket Ghánával, egy magyar vállalkozás víztisztító üzemet szállított oda. Klasszikus portfólióelemekkel rendelkezünk Oroszországban, ahol a szankciók miatt csökken az állományunk, viszont a FÁK-országokban elindult a növekedés. Van hitelünk Azerbajdzsánban, Üzbegisztánban, Vietnamban, Laoszban, Mongóliában, Indonéziában és Srí Lankán is.Egy klasszikus kereskedelmi bankhoz képest más a helyzetünk a likviditáskezelés tekintetében, hiszen nem gyűjtünk betétet. A teljes forrásoldalunkat kötvényből vagy valamilyen hitelszerződésből kell tudnunk fedezni. A nemzetközi kötvénykötelezettségeink hamarosan kifutnak, viszont megjelent és felértékelődött a belföldi kötvényfinanszírozás, a belföldi bilaterális hitelek és a nemzetközi pénzügyi intézmények által nyújtott források szerepe is. Mind a három csatornát használjuk, és ezekkel refinanszírozni tudjuk a 2012-ben elindított amerikai kötvényprogramunk lejáró forrásait is.

Küldetésemnek érzem, hogy az EXIM biztosítási portfólióját is növeljük, ezen belül a rövid lejáratú biztosításokra is nagyobb súlyt helyezzünk. Ez egyelőre nagyon kicsi szegmens a portfóliónkban, bár 10 milliárd forint környékéről 100 milliárdra sikerült növelnünk a forgalmát. Ez az a termék, amivel a lehető legegyszerűbb módon tud egy magyar vállalkozás külföldi partnert találni vagy tesztelni. Az EU-n kívüli fejlődő országokba történő szállításoknál biztonságos halasztott fizetési határidőt tudunk biztosítani a magyar exportőrök és partnereik számára. Ha például valaki Szerbiába exportál 120 napos fizetési határidővel, és a 120. napon nem fizet neki a szerb vevő, akkor az EXIM egyenlíti ki a magyar vállalkozás részére a számlát. Követelésvásárlással és más finanszírozási szolgáltatással is jelen vagyunk a piacon, és ezt mindenképpen erősíteni szeretnénk. A következő évekre fontos feladatunknak tekintjük a digitalizációt is, a refinanszírozás területén az ügyféligények rögzítése, a finanszírozási lehívások, azok teljesítése gördülékenyen és elektronikusan történik, ennek fejlesztésével a hitelfolyamaton is jelentősen gyorsíthatunk még. Külföldi példák alapján középtávú célunk az elektronikus előminősítés elérhetővé tétele is a kkv-k számára.