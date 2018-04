A térségben lesznek majd az akvizíciók 2018.04.13 12:58

Valószínűleg intenzív lesz az év az akvizíciók tekintetében, de részletekkel kapcsolatban remélhetőleg a nyár elején-közepén lehet számítani tájékoztatásra - mondta el a közgyűlést követő sajtótájékoztatón Csányi Sándor. Elindult a szerb akvizíció, a horvát pedig a nyár közepén / végén fejeződik be. Úgy tűnik, hogy jó időzítéssel lépett be az OTP a horvát piacra, mert ott is lassan kedvezőbbre fordul a makrogazdasági környezet - tette hozzá. Újságírói kérdésre felelve Csányi Sándor elmondta, hogy Európára és a térségünkre összpontosulnak majd az akvizíciók.