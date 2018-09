Intesa-elnök: izgalmas lehetőségeket látunk Magyarországon

Simák Pál, a CIB Bank első embere is beszélni fog Budapest Economic Forum konferenciánk bankvezéri panelbeszélgetésében, regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Ami az Intesa Sanpaolo Csoportot illeti, bátran állíthatom, hogy elkötelezettek voltunk, vagyunk és leszünk a régió iránt, nemcsak a nyugat-európainál sokkal ígéretesebb gazdasági kilátások, hanem az itt betöltött úgymond "intézményi" szerepünk miatt is.

: Nem hinném, hogy a nagybankok elveszítették az érdeklődésüket Európa ezen része iránt. Egyes vélemények szerint 2008 előtt a nyugat-európai bankcsoportok túlzásba vitték a terjeszkedést Kelet-Európában, ahogy az is tagadhatatlan, hogy a válság kirobbanásának évében számos külföldi bankcsoport a tevékenysége leépítésébe kezdett a térségben éppen úgy, mint saját országában, azért, hogy javítsa tőkemutatóját. 2013 óta azonban, a gazdasági fellendülés stabilizálódásával párhuzamosan újra fokozatos növekedésnek indult a banki aktivitás a térségben. Ráadásul az erre vonatkozó felmérések szerint számos bankcsoport újra beruház itt és növeli kitettségét, annak jeleként, hogy bíznak a régió jövőbeni fejlődésében.Ennek keretében az Intesa Sanpaolo Csoporton belül a Nemzetközi Leánybanki Divízió (ISBD) irányítása alá tartozó bankok nem csupán modern, színvonalas pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat kínálnak, hanem a térség államainak gazdasági és társadalmi fejlődését is elősegítik azáltal, hogy biztosítják többek között a kisvállalkozások hitelezését, illetőleg aktívan részt vesznek az infrastruktúra, a környezetvédelem és a civil szféra fejlesztését célzó európai finanszírozási programokban. Ennek a "helyi banki" szemléletnek köszönhetően az Intesa Sanpaolo az idők során stabil együttműködésre épülő kapcsolatokat épített ki a politikai és kulturális intézményekkel, valamint szociális szervezetekkel.

Olaszországban a bankok megtisztították mérlegüket, növelték tőkemutatóikat, és elindult körükben egy konszolidációs folyamat. Ennek ellenére az olasz bankok papírjai jelenleg a politikai bizonytalanságok és a fokozott szuverén kockázatok miatt kétségkívül olcsók. Egy ilyen környezetben egyes bankok, köztük az Intesa Sanpaolo is fenntartható eredményeket, kedvező osztalékpolitikát és magas osztalékhozamot tudnak nyújtani a hosszú távon befektetőknek.

A monetáris lazítás beszüntetése kedvez az ágazatnak, mivel egyrészt a gazdaság erősödését jelzi, másrészt a kamatlábak fokozatos emelkedését eredményezi, így újra fellendülhetnek a kamatbevételek.

A bankok a gazdasági növekedés hajtóerői, a háztartások és vállalkozások beruházásaihoz szükséges finanszírozási források biztosítói, de sajnos előfordul, hogy negatív a megítélésük akkor, ha rosszul vezették őket, vagy, csak mert részesei voltak a válságnak az adósaikon keresztül. Innen nézve a pénzügyi szakma jó híre is megsínylette az elmúlt évek eseményeit. A bank mint munkahely azonban strukturális szempontból drasztikus változáson ment át az elmúlt évtizedekben.

Köztudott, hogy Közép- és Kelet-Európában évek óta tart a kedvező gazdasági ciklus: az eddigi és a várható növekedési mutatók szinte mindenütt 3 százalék felett alakulnak, ami messze megelőzi a nyugat-európai országok teljesítményét. A ciklikus fellendülés egyre kedvezőbb a banki aktivitás szempontjából, amelynek üteme ugyan még elmarad a gazdasági ciklust jellemző általános növekedéstől, de kezd lendületbe jönni.Strukturális szempontból azonban a bankszektor még mindig izgalmas növekedési lehetőségeket rejt, tekintve, hogy mekkora különbségeket mutat az érettebb piacokhoz képest: a Magyarországot, Szlovákiát, Csehországot és Szlovéniát magában foglaló térségben a hiteleknek a GDP-hez viszonyított aránya - a "bankosodás" fokmérője - jobbára a 70 százalékot sem éri el, míg az európai uniós átlag nagyjából 100 százalékon áll.Mondanom sem kell, hogy a bankszektor felzárkózása a nyugati színvonalhoz együtt jár a nem alapvető pénzügyi szolgáltatások iránti kereslet és kínálat bővülésével, amely viszont szorosan összefügg a háztartások jövedelmének, ill. megtakarítási képességének növekedésével, valamint a fejlett fogyasztási modellekre fogékonyabb középosztály ezzel párhuzamos megerősödésével. Ebben a vonatkozásban Magyarország fejlődött fel legjobban a nyugat-európai államok közé, köszönhetően az egy főre jutó magas GDP-nek, valamint társadalmi fejlettségi és üzleti mutatóinak.Az európai bankok körében általános jelenség az alacsony nyereségesség. Ez több okra vezethető vissza, így többek között a rendkívül alacsony kamatok és a strukturális változások hatásaira. A bankok az üzleti modelljük felülvizsgálatával és átalakításával reagálnak a nehéz üzleti körülményekre. A bevételek diverzifikálása és a költségcsökkentés részét képezi annak a stratégiának, amelynek segítségével a bankok megszilárdították működésük alapvető elemeit. Részvényeik teljesítménye azonban külső hatásoktól is függhet.Az elmúlt években az európai bankok erősebbé, ellenállóbbá váltak. De még mindig meg kell birkózniuk az olyan strukturális változásokkal, mint például a digitalizáció. Az általános vélekedés szerint az európai bankok két legfontosabb feladata a nyereségességük javítása és a mérlegük megtisztítása.A bankok az elmúlt években már nagyon odafigyeltek nemteljesítő hiteleikre, amelynek kezelését egy ideig még egészen biztosan kiemelt feladatuknak tekintik, de látnunk kell, hogy Európában jelentősen csökkent a nemteljesítő hitelek állománya, és a probléma megoldhatónak bizonyult. Az EKB az euróövezet bankszektorának kockázatcsökkentése érdekében a nemteljesítő hiteleik értékesítésére vonatkozó tervek elkészítésére ösztönzi az európai bankokat. Tény, hogy a nemfizető hitelek alakulása összefüggésben áll az üzleti ciklussal, és az elmúlt néhány évben elért javulás - az EKB intézkedéseinek is köszönhetően - lehetővé teszi az ilyen hitelek leépítését.Mindenesetre én úgy vélem, hogy az európai bankok számára továbbra is a nyereségességük növelése jelenti a legnagyobb kihívást. A nyereségesség pedig növekszik - még ha mélyről indult is -, de a bankoknak továbbra is nehézséget okoz akkora nyereségre szert tenni, amely fedezi tőkeköltségeiket. Számos banknak át kell gondolnia a stratégiáját és üzleti modelljét, hogy képes legyen megbirkózni az ágazatban tapasztalható csekély nyereségességgel. Ez a stratégiaváltási hullám egyértelműen lehetőséget teremt egyes bankok számára, hogy túlteljesítsék a többi szereplőt. Az Intesa Sanpaolót is ezek közé sorolom.A kivételes mértékű monetáris lazítás hosszúra nyúlt időszaka alatt az európai bankok nyereségessége igencsak megsínylette a rendkívül alacsony kamatlábakat. A bankok erre válaszul bővítették szolgáltatási tevékenységüket, hogy növeljék a kamatokon kívüli egyéb bevételeik arányát. Ez azonban általában nem volt elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza a nettó kamatbevételek visszaesését.A válságot követően az ügyfelek bizalmának helyreállítása volt a legfontosabb cél az európai pénzügyi piacok szereplői számára, elvégre a banki tevékenység alapja a bizalom.Ennek fő oka a modern technológiák térnyerése és az, hogy már a banki ágazaton kívüli szereplők is beszállnak a versenybe, de meghatározó tényező az ügyfelek igényeinek strukturális átalakulása is: egyre jellemzőbb a pénzügyi szolgáltatások tartalmának és a különböző ajánlatok költségeinek mérlegelése. Más szóval az ügyfél minél kényelmesebben szeretné lebonyolítani ügyleteit és kielégíteni pénzügyi igényeit, bármikor, amikor ez épp megfelelő számára, és elvárja, hogy mindehhez személyre szabott megoldásokat kínáljunk. Emellett a digitalizáció is óriási változást hozott: az ügyfelekkel való érintkezésünk helyszíne már nem korlátozódik a bankfiókra.Mindezen fejlemények az egyre bonyolultabbá váló törvényi szabályozással és a kiélezett piaci versennyel együtt azt eredményezik, hogy a bankszakmában dolgozni jóval nagyobb kihívást jelent, mint régen, ugyanakkor épp ez a nagyfokú specializálódás az, ami vonzó a fiatalok számára.

A jövőben várhatóan a tartósan alacsony kamatok, a szigorodó szabályozás, és a pénzügyi szolgáltatási piac fejlődését befolyásoló, egyre meghatározóbb külső tényezők alakítják a működési környezetünket, ami azt jelenti, hogy a bankok nyereségessége olyan új piaci stratégiák kidolgozásán áll vagy bukik, amelyek az új bevételi források kiaknázására és a szigorú költséggazdálkodásra is építenek.

A CIB jelenleg országos lefedettséget biztosító fiókhálózattal rendelkező, univerzális bank, amely a digitális banki szolgáltatások fejlesztésére is kiemelt figyelmet fordít. Az elmúlt évek átalakításainak köszönhetően a bank a lakossági és a vállalati üzletágban egyaránt stabil piaci részesedésre tett szert.

Ehhez elsősorban a digitalizációra - a cél a piacvezető pozíció elérése a digitális megoldások és szolgáltatások terén -, a költséghatékonyság fokozására és a hitelminőség további javítására összpontosít. Ez utóbbihoz a korábbi nemteljesítő hitelállomány végleges leépítése is hozzájárul.

Hadd kezdjem azzal, hogy az Olaszországban az elmúlt évtizedek talán leglátványosabb banki sikertörténetét felmutató Intesa Sanpaolo Európa egyik legjobban teljesítő bankja, amely stabil nyereségességgel és a szabályozók által előírtnál jóval nagyobb, biztonságos tőkepufferrel rendelkezik. Az Intesa Sanpaolo a rekordalacsony kamatok és a vártnál lassabban növekvő GDP által jellemzett, nehéz makrogazdasági helyzetben is sikeresen végrehajtotta a 2014-2017-es időszakra kitűzött üzleti tervét. 2017 végén az Intesa Sanpaolo 14,0 (az IFRS9 szabályainak alkalmazását követően 13,0) százalékos alapvető tőkemegfelelési mutatót ért el, nettó eredménye pedig 3,8 milliárd euró volt, 2007 óta a legmagasabb. A kedvező teljesítmény 2018 első félévében is folytatódott: 2018 júniusának végén az Intesa Sanpaolo nettó eredménye 2,2 milliárd eurót tett ki, amely 25 százalékos emelkedést jelent 2017 azonos időszakához képest, és tovább javította hitelportfóliója minőségét.Ezek a kimagasló eredmények az Intesa Sanpaolo elmúlt években alkalmazott stratégiájának hatékonyságát igazolják, azt, hogy a bank olyan eredményes és rugalmas üzleti modellt dolgozott ki, amely az ágazatban kiemelkedőnek számító likviditás és tőkeellátottság mellett alacsony kockázati profilt biztosít, továbbá lehetővé tette annak a célnak a teljesítését, hogy 2014-től 2017-ig összesen 10 milliárd euró készpénzosztalékot fizessünk ki.Az Intesa Sanpaolo készen áll arra, hogy megfeleljen ezeknek a kihívásoknak, amint azt a 2018-2021-es üzleti tervében lefektetett három fő stratégiai irányelve is jól mutatja: jelentős kockázatcsökkentést kíván végrehajtani anélkül, hogy ez többletköltségekkel járna a tulajdonosok számára, ezenkívül a működési modellje további egyszerűsítése révén költségcsökkentésre, az új üzleti lehetőségek kihasználásával pedig bevételnövekedésre törekszik.Stratégiánk a stabil pénzügyi alapokon nyugvó, erőteljes és fenntartható értékteremtésre irányul, főként azáltal, hogy kihasználja az elkerülhetetlen digitális átállásban rejlő üzleti lehetőségeket, és így növeli bevételeit a kiéleződött versenyhelyzetben. Konkrétabban, főként úgy szándékozunk bevételnövekedést elérni, hogy proaktív ügyfélkapcsolat-kezeléssel és nemzetközi terjeszkedéssel növeljük a díjbevételek arányát. Másfelől a stratégiánkban kiemelt szerep jut a szervezeti és folyamathatékonyság fejlesztésével elért költségcsökkentésnek, a hitelminőség javításának, valamint a Csoport működési modellje megerősítésének.Ennek megfelelően folytatjuk az Intesa Sanpaolo vállalati struktúrájának egyszerűsítését és a többcsatornás szolgáltatások fejlesztését, amelynek keretében még többet ruházunk be a mobil banki szolgáltatásokba és az online fiókokba, és még nagyobb mértékben integráljuk ezeket a fizikai fiókhálózatba.A CIB korábbi átszervezése kiemelkedő eredményeket hozott az anyavállalat koordinációja és felügyelete mellett, a bank 2016 óta túllépett a válság negatív hatásain. A CIB 79 millió euró nettó eredménnyel zárta a 2017-es évet, és ez a kedvező folyamat 2018-ban is folytatódott, amit jól mutat az első félévében elért 38 millió eurós nettó nyereség. Ezen adatok kézzelfogható bizonyítékkal szolgálnak arra, hogy sikerült elérnünk fő célkitűzésünket, a fenntarthatóan nyereséges működést.Érdemes felidéznünk, hogy a jövedelmezőség helyreállítását célzó teljes üzleti átalakításhoz, a "business turnaround"-hoz vezető, hosszú út megtételében és a fő banki tevékenységeink megújításában az is közrejátszott, hogy kezelni és csökkenteni tudtuk a leértékelődött eszközöknek a válság alatt jelentősen felduzzadt állományát. A Bank hitelminőség-profilja mostanra már kimondottan jónak mondható.Magyarország az Intesa Sanpaolo régiós stratégiájának fontos része, és az is marad: meghatározó piacként tekintünk rá, amely a térségben kiemelt szerepet kap az Intesa Sanpaolo digitális és szolgáltatási modelljének fejlődésében, valamint számos értéknövelt szolgáltatás - így például a vagyonkezelés - kidolgozásában és bevezetésében.Természetesen magyarországi vállalatunk is haszonélvezője a várhatóan az elkövetkező években is dinamikusan növekvő magyar gazdaság kedvező alakulásának és kilátásainak - 2018-ban 4 százalékhoz közeli GDP-növekedésre számítunk, amelynek üteme 2019-ben is csak kis mértékben lassul majd -, és a bankrendszer nyereségesség, valamint a hitel- és betétállomány tekintetében is kiemelkedő teljesítményének.Egy ennyire gyorsan változó versenykörnyezetben rendkívül nehéz hosszú távú jóslatokba bocsátkozni akár a CIB-et, akár az Intesa Sanpaolo Csoport egészét tekintve. Meggyőződésem azonban, hogy az Intesa Sanpaolo bankjai elérik, sőt, túl is teljesítik a 2021-ig felvázolt üzleti terv célkitűzéseit.Ebből a szempontból a CIB az elkövetkező négy év során várhatóan szerves növekedési pályán halad a vezetőség munkájának köszönhetően, amellyel közösen rendkívüli eredményeket értünk el az elmúlt négy évben. Különösen arra számítunk, hogy a CIB az Intesa Sanpaolo 2018-2021-es üzleti tervével összhangban megszilárdítja és tovább javítja az eddig elért eredményeit.

Gian Maria Gros‐Pietro (Torino, 1942) Az Intesa Sanpaolo igazgatóságának elnöke. Az Intesa Sanpaolo mellett jelenleg az ASTM S.p.A. (nem ügyvezető, független) elnöki és az Edison S.p.A. vezető független igazgatói pozícióját tölti be. Gian Maria Gros‐Pietro az Olasz Bankszövetség helyettes alelnöke, végrehajtó bizottságának tagja és az Olasz Értéktőzsde Vállalatirányítási Bizottságának tagja. A LUISS Egyetemen, ahol jelenleg az igazgatótanács tagja, 2004-től 2011-ig a Közgazdaságtudományi és Üzleti Tanszék vezetője volt. Ezt megelőzően először a Torinói Egyetemen, majd a LUISS Egyetemen tanított üzleti közgazdaságtant egyetemi tanárként. 1974-től 1995-ig a CNR, az Olasz Nemzeti Kutatási Tanács fő testülete, a Vállalati és Növekedési Gazdasági Kutatóintézet vezetője volt a közgazdaságtudományi területen. Kilenc éven át (2005-2014) dolgozott független igazgatóként a FIAT-nál, ahol egyben az auditbizottság elnöke is volt, továbbá 2002-től 2010-ig az Atlantia elnöki tisztségét töltötte be. Korábbi megbízatásai közül megemlítendő az ENI és az IRI cégeknél betöltött elnöki tisztsége (1999-2002, illetve 1997-1999). A bankszektorban igazgatóként dolgozott a Credito Valtellinese cégnél (2010-2012), elnöke volt a Credito Piemontese cégnek (2009-2011), olaszországi vezető tanácsadója volt a Société Générale Vállalati és Befektetési Banki üzletágának (2005-2009), tagja volt a Rothschild & Cie Banque európai tanácsadó testületének (2002-2005), és igazgatóként dolgozott a Banca CRT banknál (2000-2002).

Különösen nagy büszkeséggel tölt el, ha az Intesa Sanpaolo gyűjteményébe tartozó mesterművek "nagyköveteként" léphetek fel, főként azért, mert a vicenzai múzeumunk festményeiből válogató "Velencei látképek" kamaratárlathoz hasonló események véleményem szerint kiváló alkalmat nyújtanak az Intesa Sanpaolo hírének öregbítéséhez külföldön, tágabb értelemben pedig az olasz-magyar kapcsolatok erősítéséhez.Ráadásul arra is felhívnám a figyelmet, hogy a kiállítás nemcsak Velencéről, a dicső múltban betöltött nemzetközi politikai és kulturális szerepéről szól, hanem arról is, hogy az Intesa Sanpaolo becsben tartja és ápolja kulturális örökségét, melynek keretében három meghatározó múzeumot működtet Milánóban, Vicenzában és Nápolyban.Zárszóként hadd mondjak annyit, hogy az Intesa Sanpaolo által szponzorált más kulturális rendezvényekhez hasonlóan ez a kiállítás is jól példázza bankcsoportunk azon törekvését, hogy a kultúra minden megjelenési formáját támogassa, elvégre a kultúra a fejlesztés, a fejlődés és a társadalmi integráció stratégiailag fontos eszköze.