Intesa-vezér: a kereskedelmi háború mindennél nagyobb probléma

Carlo Messina, az Intesa Sanpaolo vezére Davosban beszélt az eurózóna kilátásairól, többek közt elmondta azt is, hogy szerinte az Európai Központi Bank hamarosan nullára emeli majd a betéti kamatokat, majd megáll. Így továbbra is fennmarad majd az alacsony kamatkörnyezet."Aggódom a nemzetközi helyzet miatt, a nemzetközi lassulás miatt, szóval én stratégiai fontosságúnak tartom azt, hogy Kína és az Egyesült Államok megállapodjon. Fontos, hogy ne legyen nagy baj a kereskedelmi háborúból" - mondta Messina a davosi Világgazdasági Fórumon.Az Egyesült Államok eddig 250 milliárd dollárnyi vámot vetett ki kínai árucikkekre, melyre Kína eddig 110 milliárd dollárnyi vám kivetésével válaszolt. A két ország a héten ült volna tárgyalóasztalhoz, de úgy tűnik, ezt a megbeszélést most lefújták: