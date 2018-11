Iráni hackerek bosszúhadjárata fenyegeti a bankrendszert

Valószínű, hogy 2011 és 2013 között iráni hackerek többször is megtámadták már az amerikai bankrendszert túlterheléses támadásokkal (DDoS).A CNN állítólag betekintést nyert egy meg nem nevezett amerikai bank kiberbiztonsági központjába, melyben jelenleg a legnagyobb veszélyként az iráni hackerek támadásait értékelik, második legnagyobb veszélyt pedig az észak-koreai hackerek jelentik.A pénzintézet szerint a teljes szektorban hasonlóan értékelik a helyzetet - állítólag csak azért nem engedték a CNN-nek, hogy azonosítsák őket, mert nem akarják, hogy a perzsa hackerek bosszúból őket támadják majd a legdurvábban.Az amerikai védelmi minisztérium kibervédelmi szervezete, a United States Cyber Command szerint Irán kevésbé szofisztikált eszközökkel rendelkezik mint más kibertérre veszélyes országok, de "nagyobb hajlandóságot mutatnak arra, hogy kibertámadásokat vigyenek végbe, mint más országok békeidőben."A Financial Services Information Sharing and Analysis Center szeritn viszont nincs ok az aggodalomra: "nem láttunk bizonyítékot arról, hogy a veszély közvetlen lenne. De hatékonyan tudtunk védekezni a 2012-es támadások idején. Egyértelműen jobbak vagyunk náluk," mondta az FS-ISAC vezérigazgatója, Bill Nelson.