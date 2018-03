Irtózatos pénzeket mozgatnak a világ bűnözői, de a háttérben a lefülelésükön dolgoznak

A pénzmosás jelei és a nemzetközi összefogás

Az UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) adatai szerint a világ GDP-jének mintegy 2,5%-a (800-2000 milliárd dollár) van érintve évente pénzmosással. Az IMF szerint ez évente az 5%-ot is eléri GDP-arányosan.

A pénzmosás célja nem a profitrealizálás, éppen ezért előfordul, hogy a folyamat során a teljes összeg akár 30-50%-a is elveszik.

A pénzmosás leleplezése amiatt is nehéz, mert a részmozzanatok önmagukban szinte mindig legálisak, így nehéz észrevenni.

A pénzmosást, mint szót először a Watergate-botrány idején használták.

Az USA-ban egészen 1986-ig nem is tekintették önálló bűncselekménynek a pénzmosás rendszerét, mindig kellett hozzá valamilyen megelőző bűncselekmény.

Rétegzés (bújtatás): egyre bonyolultabbá válik a folyamat, a pénzmosási cselekményt egyre nehezebb észrevenni. Ezen a szinten gyakorlatilag elrejtik az illegális jövedelem eredete és az elkövető közötti kapcsolatot. Különféle fiktív és off-shore cégeken keresztül mozgatják a pénzt, különféle módon használják fel: vásárlás, átutalás, értékesítés, értékpapírok.

Integrálás: ekkor az illegális jövedelem már visszakerül a legális gazdaságba, így már nagyon nehezen felismerhető a pénz eredete.

De kik küzdenek a pénzmosás ellen?

Financial Action Task Force (FATF): 1989-ben a G7-ek hozták létre, a legfontosabb kormányközi szervezet és sztenderdalkotó (néhány EU-s ország igen, de Magyarország nem tagja).

Moneyval (Európa Tanács): 1997-ben hozta létre az Európa Tanács a pénzmosás elleni szakértői bizottságát. A bizottság Magyarországra vonatkozóan is készített országértékeléseket, legutóbb 2016-ban. 2001-ben rövid időre hazánk is az FATF feketelistájára került, amiért lehetővé tette névtelen betétek elhelyezését a bankszámlákon.

EGMLTF: Az Európai Bizottság szakértő csoportja, az EU pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással összefüggő szabályait vitatja meg és készíti elő. Fontos, hogy a 2018. második negyedévében hatályba lépő "ötödik pénzmosás elleni irányelv" alapján a kriptovaluták is a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem célkeresztjébe kerülnek, de ezzel kapcsolatosan a pontos hazai elvárások még nem véglegesek.

, de ezzel kapcsolatosan a pontos hazai elvárások még nem véglegesek. Az EU-n belül az EBA, az Esma és az EIOPA, mint felügyeleti hatóságok hoztak létre közös munkacsoportot.

Egmont Csoport: 1995-ben, több Pénzügyi Hírszerző Ügynökség közös elhatározásával jött létre.

A közgazdasági meghatározása szerint a pénzmosás magába foglal minden olyan eljárást, amely igyekszik a bűncselekményekből szerzett pénz eredetének beazonosíthatóságát lehetetlenné tenni és azt legális forrásból származónak feltüntetni - hangzott el a(BIB) minősített pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni szakértői kurzusán.Pár érdekesség a pénzmosásról:A pénzmosás folyamatát bemutató modellek közül a legismertebb a 3 fázis modell:Amellett, hogy a bűnözés visszaszorítása, a pénzpiacok védelme és a gazdasági egyensúly torzításának megszüntetése is a fő célok között van, fontos, hogy azonos mélységű és minőségű szabályozás legyen minden országban a hatékony fellépés érdekében. A pénzmosás elleni küzdelemmel ma már számos nemzetközi intézmény foglalkozik:Magyarországon a pénzmosás elleni küzdelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálja, a törvények hatálya alatt álló szolgáltatók jogszabályi megfelelésének ellenőrzését a kijelölt felügyeleti szervek (pl. MNB, Szerencsejáték felügyelet, Magyar Könyvvizsgálói Kamara, területi ügyvédi és közjegyzői kamarák, kereskedelmi hatóságok, Pénzügyi Információs Egység) látják el.Arról, hogy hazánkban évente hány bejelentés érkezik gyanús pénzmozgásokkal kapcsolatban, a Pénzügyi Információs Egység (FIU) rendelkezik adatokkal. Ezek alapján, de az évek során sok bejelentés érkezett pénzváltóktól, biztosítóktól és egyéb pénzügyi szolgáltatóktól is.

Milyen adatokat kell bekérni az ügyféltől és meddig terjed a vezető felelőssége?

adószámot és ha van, kézbesítési megbízottat bekérni (az adószám amiatt lehet problémás, mert vannak olyan országok, amelyek nem adnak adószámot a cégeknek, így azok a plusz adatteher miatt könnyen dönthetnek úgy, hogy inkább más országban alapítanak céget, ahol ez nem elvárás), valamint

a tulajdonosi érdekeltség jellegét és mértékét is felmérni.

Fontos változás az is, hogy az okmánymásolást jogszabály írja elő, ehhez már nincs szükség az ügyfél hozzájárulására.

a stróman-gyanú

ha havonta 50 millió forintot meghaladó készpénzforgalom lebonyolítását jelzi az ügyfél vagy e feletti ügylet lebonyolítását kéri,

de még a privátbanki üzleti kapcsolat létesítése.

Számos jogszabályi előírás van arra, hogy milyen adatokat kell bekérni a bankoknak és egyéb szolgáltatóknak az ügyféltől, ezen adatok köre az elmúlt időszakban új elemekkel is bővült. Mindez azért fontos, mert a szolgáltatóknak jövő júniusig minden ügyfelüket át kell tekinteniük, és amennyiben szükséges, ismételt ügyfél-átvilágítás segítségével beszerezni a hiányzó adatokat. Ez alapján mostantól kötelező például a jogi személy ügyfelektőlTermészetes személyek esetén pedig a születési helyet, időt, az édesanya nevét és lakcím hiányában a tartózkodási helyet is be kell kérni. Ezek közülA jogszabály(PEP) is: mindazokról, akik közfeladatokat látnak el vagy az ügyfél-átvilágítást megelőző 1 évben azt láttak el. Nekik külön nyilatkozatot kell tenniük erről a státuszról. Itt a közeli hozzátartozók esetében újdonság, hogy mostantól a testvér már nem számít közeli hozzátartozónak, de a gyermek, házastárs és a szülők viszont igen.a pénzmosás-gyanús eseteknél, ma már egy banki fiókvezető vagy az üzleti terület igazgatója is felelősségre vonható, tehát kiterjedt a felelősséggel érintett személyek köre.Mostantól új, vezetői döntést igénylő eset például