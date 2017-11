Itt a banki ipari forradalom - Leépítéssel és fiókbezárással válaszol a francia nagybank

Frédéric Oudéa, a SocGen vezérigazgatója a lapnak elmondta, hogy a bankszektor egy új ipari forradalom küszöbén áll, amely meghatározza majd a szektor következő tíz évét. Szerinte a legnagyobb felfordulást a digitalizáció hajtotta átalakulás, a banki szabályozások megváltozása és a klímaváltozás fogja kiváltani. Hozzátette, hogy nagy kihívások előtt áll a SocGen bevételeinek harmadát kitevő kereskedelmi bankolás, amelyet a digitális csatornák és új versenytársak megjelenése is veszélyezteti.Ezért a bank 300 fiókot fog bezárni és közel 900 munkahelyet szüntet meg a kereskedelmi banki hálózatában. A SocGen már 2016 elején bejelentette, hogy a divízió 23 ezer alkalmazottjából összesen 2550 személyt fog elbocsájtani. A megszorítások részét képzik a pénzintézet 2020-as tervének, mely pontos tartalmát a bank csütörtökön, Párizsban fedi fel.Oudéa a lapnak arról beszélt, hogy az európai pénzintézetek nehéz évek elé néznek, mert nem csak a globális tőke- és likviditási követelményeknek kell megfelelniük, hanem a tranzakciókkal, adatvédelemmel és a befektetési bankolással kapcsolatos új EU-s szabályozásnak is. Ennek az egyedi szabályozási keretnek köszönhetően az európai bankoknak nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük, mint az amerikai és ázsiai versenytársaiknak.A pénzintézet továbbra is a 3%-os éves bevétel-növekedést célozza meg, ezért 2020-ig további 3,6 milliárd euró bevétellel számol. A bank a monetáris politika normalizálódásával párhuzamosan a globális kamatkörnyezet emelkedésére számít, így elképzelése szerint vállalati és befektetési banki bevételeit is 2,5%-kal növelné 2020-ig.A SocGen erős irányváltásra kényszerül, miután a harmadik negyedéves eredményeit a gyenge kereskedési bevételek és az Egyesült Államok hatóságaival folytatott jogi vita is rontotta. A bank jelenleg is tárgyal az amerikai hatóságokkal, hogy megegyezzenek a líbiai befektetési hatóságokhoz és a bankközi kamatok manipulálásához köthető ügyekben.