Itt a bejelentés: nem vehet román bankot az OTP

Az OTP tavaly júliusban írt alá megállapodást a National Bank of Greece-szel a Banca Romanesca akvizíciójáról, az ügylet viszont azóta sem zárult le. Pedig decemberben a román versenytanács is jóváhagyta az akvizíciót , ezt követően hatvan napon belül kellett a jegybanknak is döntenie. Az elutasítás ellen fellebbezhet a magyar pénzintézet. Az OTP abban bízott, hogy a felvásárlás után 4%-ra nő román piaci részesedése.A jegybanki döntés nem volt előzmények nélküli, februárban az éves eredmények bemutatásakor Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója úgy fogalmazott , hogy rossz érzéseik vannak a román jegybank döntésével kapcsolatban.