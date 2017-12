Itt a megoldás, ha eleged van az online bankokból, de nem tudsz bemenni a fiókba

Kereskedés Royal Bank of Scotland-részvényekkel a Portfolio Online Tőzsdén!

Az RBS eredetileg azért indította el az autókat, hogy az olyan közösségekben is elérjék ügyfeleiket, ahol bezárták fizikális bankfiókjukat, ilyen például Beauly, Galloway vagy a lanarkshire-i Douglas - írja a BBC Az igényt az hívta életre először, hogy Whithornban az RBS bezárta még 2014-ben az utolsó fiókját is és a helyieknek majdnem 100 kilométert kellett utazniuk a legközelebbi bankfiókig. Most a pénzintézet hetente kétszer egy órára küldi be "kerekes bankfiókját" a településre, ahol a helyiek helyezhetnek el betétet, vehetnek ki pénzt vagy intézhetik a papírmunkát.Összesen az RBS 20 ilyen furgont üzemeltet, 324 települést látogatnak meg rendszeresen.