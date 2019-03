Itt az MNB zöld pénzügyi pályázata

A pályázóknak nemcsak a klímavédelmet vagy egyéb környezetvédelmi célt szolgáló termékeiket, szolgáltatásaikat kell bemutatniuk, hanem azt is, hogy "saját házuk táján", vagyis vállalatirányítási rendszerükön belül mit tettek ökológiai lábnyomuk csökkentésére

Zöld Pénzügyek Díjat kaphat a környezetvédelem ügyéért tavaly és idén legtöbbet tett bank, biztosító és befektetési szolgáltató.Az alelnök elmondta, egyszerre több szektor intézményei is versenghetnek a díjért, illetve a leginkább újszerű, ötletes klímabarát megoldásokat jutalmazó innovátor elismerésért. A pályázaton az itthon fióktelepként működő társaságok is részt vehetnek.- nyomatékosította Windisch László.Mint rámutatott, klímabarát például az olyan lakáshitel vagy biztosítás, amelynek alacsonyabb a kamata, díja, ha azt korszerű energiahatékonysági tanúsítvánnyal vagy éppen napelemes rendszerrel bíró otthonra fordítják. Egyes etikus európai bankoknál ma már a betétesek dönthetnek arról, hogy intézményük miképp támogassa a zöldenergia, környezetvédelem fejlesztését.Elmondta, a környezetbarát célokat szolgáló hazai megtakarítások összege jelenleg 30-35 milliárd forintra rúg. Bár ez utóbbi összegben növekedés tapasztalható, e téren még jelentős bővülésre lenne szükség - tette hozzá.Az MNB pályázatának nyertesei egy éven át viselhetik a címet, s használhatják az azzal járó logót. Kutatások szerint az utóbbi időben erősödött a lakosság környezettudatos szemlélete, így a díjat elnyerő pénzügyi intézmények termékei a versenytársakéhoz képest előnybe kerülhetnek az ügyfeleknél - hangsúlyozta a jegybanki vezető.A pályázatokat április 30-ig kell benyújtani a jegybankhoz, az ökológiai szemlélet jegyében kizárólag elektronikus formában. A kiírás szerint az MNB képviselőiből és külső szakértőkből álló bírálóbizottság május végén teszi közzé ünnepélyes keretek közt a verseny eredményét.Windisch László emlékeztetett: a pályázat a jegybank február közepén meghirdetett Zöld programjához kötődik. A "zöld időszámítás megkezdésével" a jegybank hatástanulmányokkal, a pozitív nemzetközi példák megosztásával és saját működésének klímabarátabbá tételével is ösztönzi e szemlélet fejlődését Magyarországon. Az ökológiai problémák elkerülése ugyanis pénzügyi stabilitási kérdés is - összegezte az MNB felügyeleti és fogyasztóvédelmi alelnöke.