Jó banki profit rossz szerkezetben

segíti a belső tőkeakkumulációt, ami biztosítja a stabil növekedés feltételeit, illetve puffert nyújt a potenciális veszteségekre;

befektetői szempontból is vonzóvá teszi a bankrendszert, így a forrásért, tőkéért folytatott versenyben jó helyzetben lesznek a bankok.

Az elmúlt két-három évben látványos fordulatokat láthattunk a magyar bankok háza táján. A "hét szűk esztendő", amelyet a hitelállomány zsugorodása, a késedelmes hitelek magas aránya és sok esetben nagymértékű veszteség jellemzett, végéhez ért. A sajáttőke-arányos megtérülés kétszámjegyű értéke azt mutatja, hogy bankjaink kifejezetten jól, átlag felett teljesítenek európai összevetésben is. Pénzügyi stabilitási szempontból örömteli hír a magas banki jövedelmezőség több szempontból is:A magas jövedelmezőségnél ugyanakkor a szint mellett nagyon fontos a struktúra is a nemzetgazdaság szempontjából. A pénzügyi szolgáltatások elérhetősége a gazdaság minden szereplője számára létfontosságú, így egyáltalán nem mindegy, hogy milyen áron lehet hozzájutni. Fontos kérdés, hogy a bankok a gazdasági szereplők szűkebb körének eladott drága termékek, szolgáltatások segítségével érnek el nagy profitot, vagy széles kört szolgálnak ki, a lehető legolcsóbban. Egy egyszerű példával szemléltetve, nem mindegy, hogy 10 egység profit 100 egység bevétel és 90 egység kiadás segítségével érnek el, vagy 70 egység bevétellel, és 60 egység kiadással.Az európai bankrendszerek 2017-es konszolidált ROA adatainak felbontása alapján látható, hogy a magyar bankrendszer eredménytételei mind a pozitív, mind a negatív oldalon kiemelkednek a mérlegfőösszeghez viszonyítva. A hasonlóan magas jövedelmezőséget elérő országok közül Bulgária és Románia esetében találhatunk ilyen összetételt, míg a régióból Észtország, Csehország és Szlovénia is sokkal kisebb ráfordítással éri el magas profitját. A képet csak némiképp javítja, ha a néhány egyedi tétellel (pl. a bankadó és a tranzakciós illeték hatásával, valamint a külföldi leánybankok bevételeivel és kiadásaival) korrigáljuk a hazai bankrendszer eredményét, illetve egy cikluson átívelő értékvesztéssel számolunk. Az eszközarányos költségszint így is lényegesen meghaladja a cseh, a szlovén vagy az észt szintet. A korrekció utáni kép pedig már a magyar bankrendszer eredményét torzítja pozitívan, hiszen hasonló egyedi korrekciós tényezők akár a többi országban is megjelenhetnek.

Az eltérésre magyarázatot adhat, hogy a magyar bankrendszer penetrációja lényegesen kisebb, mint például a csehé. A GDP-arányos hitelállomány a vállalatok esetében ugyan csak 4 százalékponttal kisebb, de a háztartásoknál már 16 százalékpont a különbség. Ez az eltérés természetesen részben következik az eltérő átlagos hitelösszegekből is. A most fennálló kapacitás így egyfajta passzív tartalékként is értelmezhető nagyobb penetrációhoz.

Megvizsgáltuk ezért, hogy hogyan alakulna a jövedelmezőség struktúrája, amennyiben a magyar bankrendszer hitelállománya a GDP arányában elérné a jelenlegi cseh szintet, vagyis a penetrációban meglevő különbség eltűnne. Azzal a szélsőséges feltételezéssel éltünk, hogy ezt a drasztikus bővülést a hazai bankrendszer a működési költségek növekedése nélkül éri el. Látható, hogy bár az eszközarányos működési költség csökkenne, de így is 0,5 százalékponttal meghaladná a cseh szintet. Ez közel 200 milliárd forint addicionális működési költséget jelent. Ennyivel kellene csökkenteni a működési költségeket ahhoz, hogy eszközarányosan a csehek szintjére érjen. Kalkulációnk azt is megmutatja, hogy a penetráció növekedéssel jövedelmezőség még mindig 1 százalék fölött lenne eszközarányosan, elérve a cseheknél látott értéket. A további működési költségcsökkentés tehát az ügyfelek terheinek mérséklését tenné lehetővé.

Számításaink alapján a penetráció növekedése a cseh és a magyar bankrendszer költségszintje közti különbségnek nagyjából 49 százalékát tűntetné el. A másik feléhez a hazai bankok tudatos költségcsökkentése, hatékonyság növelése szükséges. Ez segítene mérsékelni az ügyfelek terheit, amely nemzetgazdasági szempontból is kiemelten fontos. A digitális megoldások előtérbe kerülése az egyik tényező lehet ennek elérésében. A digitalizáció lehetővé teszi a kapacitások dinamikusabb fel- és leépítését, így alacsonyabb penetráció esetén nem szükséges magas költségen fenntartani a meglévő kapacitásokat.