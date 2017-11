Jó hírek a Fitchtől: jelesre vizsgáznak a régiós bankok

A hitelezés bővülését várhatóan az erős GDP-növekedés és a térség alacsony kamatemelkedése támogatja 2018-ban. Az előrejelzés szerint a válság után lassan gyógyuló vállalati hitelezés még jövőre is mérsékelt marad, de a lakossági hitelezés túlfűtöttségének első jelei miatt a cseh és a szlovák szabályozóknak már idén is fel kellett lépniük.A Fitch további eszközminőség-javulást vár a régióban, köszönhetően a támogató működési környezetnek. Az erősebb gazdasági háttér segítheti a bankszektor nem teljesítő hiteleinek kezelését és csökkenteni fogja a rossz hitelek képződésének valószínűségét is. Ebben a tekintetben a bolgár és szlovén bankszektor ugyan még le van maradva más közép-kelet-európai piacokhoz képest, de Bulgáriában a jó tőkemutatók, Szlovéniában pedig a magas céltartalék-fedezettség csökkenti a nem teljesítő hitelek kockázatait.Arra számít a Fitch, hogy a profiabilitásra helyeződő nyomást enyhíteni fogják a hitelezés növekedése, az alacsony leírási veszteségek, valamint a kényelmes finanszírozási és a likviditási körülmények. A marzsok mindenhol stabilizálódtak, kivéve Bulgáriát, ahol további csökkenésre van kilátás. A kamatok lassú, de folyamatos emelkedése azonban jótékony hatással lehetnek a marzsokra. A kamatok Csehországban már 2017 második felében emelkedni kezdtek és várhatóan 2018-ban már Lengyelországban és Romániában is nőni fognak.A bankok belső tőkeképzése enyhíteni fogja a növekvő hitelezés, a szigorodó szabályozás és az IFRS 9 végrehajtása miatt a tőkemutatókra helyezett nyomást. Ennek köszönhetően a pénzintézetek várhatóan tudni fogják tartani a minimális tőkekövetelményeket.A közép-kelet-európai bankszektort nagyrészt belföldi betétesek finanszírozzák. A bankok mérlege likvid és a Fitch elemzői száz százalék közeli, vagy akár az alatti hitel-betét arányra számítanak.