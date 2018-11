Jöhet a pezsgőbontás: rég nem látott nyereség a Raiffeisennél

A Reuters elemzői konszenzusa szerint 335 millió eurós profitot várt a piac a Raiffeisentől, ehhez képest sikerült 417 millió eurót elérnie, ami a vártnál 24%-kal, az egy évvel korábbinál pedig 29%-kal magasabb.

Ahogy a fenti táblázatban látható, a kereskedési eredmény kivételével minden lényeges eredménysoron jobb teljesítményt mutatott fel a társaság a vártnál. A nettó kamatbevételek 2%-kal, a nettó díj- és jutalékbevételek pedig 5%-kal emelkedtek egy év alatt, ami jelzi: nemcsak túl van a nehezén, de egyértelműen növekedési pályán van az osztrák bankcsoport.

A növekedés hátterében elsősorban az üzleti volumen növekedése, azon belül is a hitelezés bővülése áll: a hitelállomány egy év alatt 4%-kal 80,1 milliárd euróra emelkedett a Raiffeisennél. Az alacsony kamatkörnyezetben a betétek állománya viszont 2%-kal 82,4 milliárd euróra csökkent. A mérlegfőösszeg a hitelállományhoz hasonlóan 4%-kal bővült.

A növekvő eredményhez nemcsak a bevételek, de a ráfordítások kedvező alakulása is hozzájárult. A nettó céltartalék-képzés eredményhatása ugyan nem fordult pozitívba (több céltartalékot képzett a bank három hónap alatt, mint amennyit visszaírt), de 70%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál. A nem teljesítő hitelek aránya a Raiffeisennél is békebeli szintre, 4,4%-ra csökkent (2017 végén még 5,6% volt), ezek fedezettsége pedig elérte a 75%-ot. A működési költségek a vártnál kisebb mértékben, 3%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, így a költség/bevétel arány az év eddigi részében 55,7%-ra javult a 57,9%-os tavalyi bázisról. Középtávon 55% alatti szint elérése a cél a banknál, ettől már nincsenek is messze.

Visszatekintő adataink szerint utoljára (és talán egyedül) 2012 első negyedévében ért el a mostaninál magasabb, 541 millió eurós nominális nettó eredményt a társaság, igaz, akkor még más volt a bankcsoport szerkezete.

Oroszország ezúttal is masszív hozzájárulást tett a profithoz, hiszen a keleti piacon 130 millió eurós adózott eredményt ért el a bank, ami közel egyharmados részarányt jelent. Kiugróan teljesített a román operáció (65 millió euró), és szépen hasított a cseh és a szlovák leánybank is. A magyar leánybank egy negyedév alatt 31 millió eurós, az év eddigi részében összesen 57 millió eurós nyereséget termelt. utóbbi egy évvel korábban még 93 millió euró volt: a működési bevételek és a céltartalék-visszaírások is csökkentek azóta a magyar leánybanknál.

Johann Strobl vezérigazgató elégedettségét fejezte ki az eredmények közzététele kapcsán, kiemelve, hogy a "nagyon jó eredmények" elsősorban a kockázati költségek javulásának köszönhetők, miközben a bevételi trend is kielégítő. Nagyon nehéz a kamatkörnyezet, de így is képesek voltak csaknem 5%-kal növelni nettó kamatbevételeiket (az év eddig eltelt részében).A tervek között a Raiffeisen megemlítette, hogy évi 5% körüli mértékben tervezik bővíteni hitelállományukat, a kockázati költségek pedig idén a 2017-es szint alatt maradhatnak. A következő években 11% körüli tőkearányos nyerség (ROE) a célkitűzésük, és középtávon 13%-os CET1 (osztalékfizetés utáni) tőkerátával számolnak, ami szeptember végén 12,8%-on állt. E cél alapján 20-50%-os osztalékkifizetési rátát tartanak reálisnak.