Jóval nagyobb pénzmosási botrány robbant Dániában, mint eddig hittük

A Financial Times újságírója szerint a birtokába került dokumentum kérdéseket vet fel arról, mit tudott az ügyről a Danske Bank felsővezetése. A pénzmosás gyanúját felvető pénzügyi tranzakciók 2007 és 2015 között zajlottak. Thomas Borgen, a Danske Bank mostani vezérigazgatója éppen a nemzetközi divízióért (benne Észtországért) felelt 2009 és 2012 között a csoportnál.Ole Andrersen, a Danske Bank elnöke úgy nyilatkozott, "nagyon komolyan" veszik az ügyet, és "nagyon extenzív" vizsgálatokat indítottak a felderítése érdekében. Érdekeltek abban, hogy a teljes igazság is napvilágra kerüljön, ne csak összefüggéseiből kiragadott részletekből tájékozódjunk - mondta.Korábban 3,9 milliárd dollárra, majd 8,3 milliárdra becsülték a 9 év alatt lezajlott gyanús tranzakciók értékét, ehhez képest állapította most meg az említett független vizsgálat, hogy egyetlen év alatt folyt át 30 milliárd dollárnyi pénz az észt fióktelepen.A Danske Bank még szeptemberben két jelentés közzétételét tervezi az ügyben. Az egyik a gyanús tranzakciók részleteiről, a másik a hozzájuk kapcsolódó vezetői gyakorlatról szólna.