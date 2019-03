JP Morgan-vezér: hiába pörög a gazdaság, rengetegen lemaradnak

"A társaságunk jól teljesít, de abszolút egyértelmű, hogy rengeteg ember hátramaradt. Az amerikaiak 40%-a kevesebb mint 15 dollárt keres óránként. Az amerikaiak 40%-a nem tud kifizetni egy 400 dolláros számlát, függetlenül attól, hogy egészségügyi vagy az autójuk javítása. Az amerikaiak 15%-a minimálbéren ér, évente 70 ezren halnak meg ópium-származékok miatt" - fogalmazott a JP Morgan vezére. Hozzátette: azok a környékek, ahol a "cégek élnek," jól teljesítenek, de a gazdaság "kettéágazik."A bankvezér gondolatait a JP Morgan New York-i székhelyén osztotta meg, miközben egy 350 millió dolláros karrierprogramot jelentett be, amely kifejezetten a hátrányos helyzetű közösségeket célozza meg.Dimon kritizálta az amerikai oktatási rendszert is és elmondta, hogy évekkel ezelőtt leállította az egyetemek támogatását. "A Harvardnak és a Princetonnak adakozni nem filantrópia. Ezeknek a kölyköknek segíteni viszont az" - mondta Dimon.