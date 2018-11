Karnyújtásnyira az egymilliárd eurós profit az OTP-nél

Jobb lett a vártnál

Nagyon erős negyedéven van túl az OTP, az egy évvel korábbihoz képest a bevételek 12,3 százalékkal 227,7 milliárd forintra emelkedtek, de mivel a működési költségek csak 10 százalékkal nőttek, a működési eredmény 15 százalékkal 105,9 milliárd forintra bővült. A bankcsoportnál a kockázati költségek továbbra is rekordalacsony szinten álnak (most csak 2,5 milliárd forint), a fentiek eredőjeként az adózott eredmény a korrekciós tételek nélkül 16,5 százalékkal új csúcsra, 92,7 milliárd forintra emelkedett, és ha nem lett volna az előző negyedévesnél jóval magasabb, 6,8 milliárd forintnyi korrekciós tétel (ebben egy 5,7 milliárd forintos goodwill leírás hatása is benne van), akkor az új rekordprofit is meglehetett volna, de közel 86 milliárd forinttal így is minden idők második legmagasabb adózott eredménye pörgött ki.Az elemzők által vártnál magasabb bevételt termelt az OTP csoport, és mivel a működési költségek a várakozásoknál alacsonyabban alakultak, a működési eredmény is magasabb lett annál, mint ami az elemzői konszenzusban szerepelt, és mivel a kockázati költségek is a várt alatt alakultak, a bankcsoport profitja is magasabb lett az elemzői várakozások átlagánál.

Egyre erősebbek a leánybankok

Az eredmény összetétele is érdekes, ugyanis a rekordközeli profit úgy jött össze, hogy a magyar operáció jóval kevesebb profitot termelt (44,3 milliárd forint), mint idén a második negyedévben (56,3 milliárd forint), vagyis a csúcsnegyedévben, viszont a bolgár bank több mint 14 milliárd forint profitot ért el, a horvát bank 8,7 milliárd forinttal rekordprofitot termelt, és az ukrán OTP is hozott majdnem 7 milliárd forintot. A negyedévben a szerb bank kivételével mindegyik operáció nyereséges volt. Az adózott eredmény 45 százalékát a külföldi bankok szállították. Az első 9 havi 240,5 milliárd forint csoportszintű profithoz a Splitska banka 12,4, a Vojvodjanska pedig 2,4 milliárd forintot adott.

Csak hogy lássuk, milyen erős volt eddig az év, az első 9 hónapban az OTP majdnem annyi profitot termelt, mint a válság előtti utolsó csúcsévben, 2008-ban.

És a nagy kérdés, hogy hogyan teljesül Csányi Sándor 1 milliárd eurós idei profitcélja: a mostani EURHUF-fal számolva az idei negyedik negyedévben közel 80 milliárd forintra lenne szükség a cél eléréséhez, az idén látottak alapján nem lepődnénk meg, ha sikerülne.

Csúcson a bevételek

A csoport bevétele 227,7 milliárd forinttal új rekordot ért el, amihez kellett, hogy az elmúlt 5 év egyik legmagasabb bevételét szállítsa a magyar bank, hogy a bolgár OTP is csúcsközelben pörögjön, de az is, hogy a horvát, a román és a szerb bank is rekordbevételt érjen el, utóbbinál egy évvel korábban még nem szerepelt az azóta akvirált Vojvodjanska banka eredménye. Az első 9 havi összes bevétel 10 százalékkal 654 milliárd forintra emelkedett, organikusan 5 százalék lett volna az év/év növekedés.

Pici javulás a marzsokban

Az elmúlt években a bankcsoportnál a marzserózió volt jellemző, ebben viszont (még ha nem is jelentős) most fordulat látszik, a magyar, a bolgár, az ukrán és a román operációban is emelkedett a nettó kamatmarzs, és csoportszinten is javulás látszik.

Ráadásul tovább bővült a teljesítő hitelportfólió is, az előző negyedévhez képest a horvát kivételével minden operációban. Csoportszinten 18 százalékos volt az éves növekedés, az akvizíciók hatásától szűrten is 16 százalék lett volna. A magyar operációban az árfolyamszűrt teljesítő hitelállomány a negyedévben 6, az első 9 hónapban pedig 15 százalékkal nőtt, az elmúlt egy évben a magyar teljesítő hitelállomány minden fontos piaci szegmensben (corporate és kkv állományok +27%, fogyasztási hitelek +19%, lakáshitelek +11%) jelentősen nőtt. Saját devizában az első 9 hónapban az újonnan kihelyezett fogyasztási hitelek volumene Ukrajnában 96, Oroszországban 32, Magyarországon pedig 55 százalékkal nőtt, de dübörög a bolgár (+61%) és a magyar (+42%) jelzáloghitelezés is.

Kontroll alatt a költségek

Az látszik, hogy a menedzsment komolyan veszi a költségek kordában tartását, a bevételekkel ellentétben a működési költségek nem emelkedtek új csúcsra, a költség/bevétel arány 53,5 százalékra csökkent.

Javul a hitelportfólió minősége, csúcson a fedezettség

A késedelmes hitelek aránya minden operációban csökkent, csoportszinten már csak a bruttó hitelállomány 7,3 százaléka volt késedelmes. Eközben a fedezettség minden operációban emelkedett, csoportszinten a hitelállomány több mint 113 százalékban van céltartalékkal fedezve.

Csoportszinten a várt 6,5 helyett csak 2,5 milliárd forint volt a kockázati költség, az eltérést részben az magyarázza, hogy több operációban céltartalék felszabadításra került sor. Oroszországban viszont 11,3 milliárd forint volt a kockázati költség, ami közel 3 éve nem látott csúcs.

Árazás: vegyes a kép

P/BV alapon még mindig az egyik legmagasabban árazott bankpapír az OTP, amit az magyaráz, hogy a bank saját tőke arányos megtérülése is kiemelkedő.

P/E alapon viszont még mindig kifejezetten olcsó az OTP, ami szintén nem véletlen, az elemzők ugyanis nem számítanak érdemi profitbővülésre a következő években.

Adatbánya

